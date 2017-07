Természeti csapás

Kilencen haltak meg a heves esőzések miatti áradásokban Arizonában

Fotó: AP

Legalább kilenc ember meghalt, egy további pedig eltűnt az egyesült államokbeli Arizona államban egy heves esőzés keltette áradásban a hét végén - közölték vasárnap a hatóságok. Az ABC News szerint egy családról és barátaikról van szó, köztük egy 13 éves fiúról.

Szombat délután Cold Springs víztározó térségében a lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében hirtelen megáradt a Verde folyó. A lezúduló víztömeg fákat sodort magával, letarolva mindent, ami az útjába került. A víz a hegyoldalban kimosta a földet a fák gyökerei alól, az iszapos talaj magával ragadta a köveket is.

Szemtanúk beszámolója szerint a hatalmas morajlással közeledő áradás Flagstaff település térségében szinte lecsapott a folyó egy természetes "medencéjében" fürdőző környékbeliekre, akik között több gyerek is volt.

Hill körzet seriffje, Adam Shepherd a Facebook közösségi portálon arról számolt be, hogy amint az eltűnt emberekről értesítést kaptak, azonnal megkezdték keresésüket. A műveletben egy helikopter is részt vett. Eddig kilenc ember holttestére bukkantak rá. A halottak között 2-13 éves gyerekek is vannak, a legidősebb áldozat több mint hatvanéves volt. A hatóságok figyelmeztetést adtak ki, mert a térségben a hét közepéig további viharok várhatók.