Illegális bevándorlás

Merkel továbbra is elutasítja a felső határt a menedékkérők befogadásában

hirdetés

Angela Merkel német kancellár továbbra is elutasítja, hogy Németországban felső határt jelöljenek ki a menedékkérők befogadásában.



A jobbközép CDU elnöke egy vasárnap este sugározott televíziós interjúban kiemelte, hogy nem változtat álláspontján, nem fogadja el a testvérpárt bajor CSU követelését, miszerint évi 200 ezerben kell korlátozni a befogadható menedékkérők számát.



Arra a felvetésre, hogy ez az elem ugyan nem szerepel a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra készülő CDU/CSU pártszövetség programjában, de benne van a CSU Bajorország-terv nevű programjában, azt mondta, hogy a 12 éve folyamatosan hatalmon lévő szövetséget két önálló párt alkotja, és a CSU a korábbi Bundestag-választásokra is készített programot, amelyben szerepeltek a CDU elképzeléseitől eltérő elemek.



Ezekről kell majd beszélni a Bundestag-választás után, de nem kell tartani a két párt között a migrációs válság révén keletkezett feszültség kiújulásától - tette hozzá Angela Merkel.



A CDU és a CSU egyetért abban, hogy a Németországba érkező menedékkérők számát csökkenteni, beáramlásukat pedig "rendezni és irányítani" kell, és küzdeni kell a menekülésre késztető okok megszüntetéséért.



"Szerintem így a felső határ nélkül is elérjük, amit akarunk" - mondta Angela Merkel az ARD országos köztelevízióban sugárzott interjúban.



A szövetségi belügyminisztérium adatai szerint az idei első fél évben 90 389 menedékkérőt regisztráltak. Egy évvel korábban, 2016 első fél évében még nagyjából kétszer, 2015 első hat hónapjában pedig nyolcszor ennyi menedékkérő érkezett Németországba.