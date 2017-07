Betegség

John McCain műtétje miatt elhalasztják a szavazást a szenátusban az egészségbiztosítási törvényről

A 80 éves politikus koponyájából vérrögöt távolítottak el, irodájának közleménye szerint kitűnően érzi magát, de a jövő hetet még Arizonában tölti. 2017.07.17

John McCain szenátor műtétje miatt elhalasztják a szavazást a washingtoni szenátusban az egészségbiztosítási törvényről, amelynek elfogadásához egyelőre nincs meg a többségük a republikánusoknak.



Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője jelentette be, hogy a jövő héten mégsem tartanak voksolást a szenátusban az új egészségbiztosítási törvényről, mert megvárják a műtétje után Arizonában lábadozó John McCain szenátor visszatértét Washingtonba.



McCain szenátoron koponyaműtétet hajtottak végre pénteken a minnesotai Mayo klinikán. A 80 éves politikus koponyájából vérrögöt távolítottak el, irodájának közleménye szerint kitűnően érzi magát, de a jövő hetet még Arizonában tölti.



Közben kiderült, hogy az új egészségügyi törvény elfogadásához a változtatások ellenére sincs meg a szükséges számú voks. Legalább nyolc-tíz republikánus szenátor ugyanis változatlanul aggodalmait fogalmazza meg.



John Cornyn texasi szenátor az NBC televízió "Találkozz a sajtóval" című, vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában ugyan közölte, hogy nyílt vita várható, amelyen demokraták és republikánusok egyaránt előterjeszthetik módosítási javaslataikat, és így biztosan megszavazzák majd az új törvényt, ám Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora a CNN hírtelevízióban azt mondta, hogy tudomása szerint legalább nyolc-tíz szenátor ódzkodik az igen szavazattól. Collins szerint a szerény jövedelmű rétegek egészségügyi ellátását segítő Medicaid program költségvetésének előirányzott csökkentése elfogadhatatlan, mert ez a szegény családok mellett a kis településeken lévő kórházakat és idősotthonokat is sújtaná. A szenátor asszony szerint nem lenne szabad mélyreható változtatásokat végrehajtani az olyan, évtizedek óta működő és az alapvető egészségügyi ellátást segítő programokban mint az 1965-ben bevezetett Medicaid.

Rand Paul kentuckyi szenátor éppen ellenkező okok miatt bírálta a törvényjavaslatot. A szenátor a korábbi, ismert álláspontját hangoztatva túlságosan is "puhának" minősítette a tervezetet. A Fox televíziónak adott interjújában "szörnyűségesnek" tartotta, mert az új törvény az Obamacare néven ismert előző egészségbiztosítási törvény sok elemét megőrizné. "A jelenlegi rendszer rémes, nem hiszem, hogy a republikánusoknak a nevüket kellene adniuk hozzá. Ez politikailag rossz stratégia, és nem is oldaná meg a nehézségeket" - fogalmazott Paul szenátor.



Elégedetlenek a törvénytervezetben végrehajtott egyik változtatással a biztosítótársaságok is. Ted Cruz texasi szenátor javaslatára ugyanis bekerült a tervezetbe egy olyan passzus, mely a biztosítótársaságoknak ugyan lehetővé teszi, hogy az Obamacare-hez nem kapcsolódó biztosításokat értékesíthessenek, de csak abban az esetben, ha értékesítenek az Obamacare előírásainak megfelelő biztosítást is. Tom Price, az emberi erőforrások minisztere - akihez az egészségügy is tartozik - az ABC televízióban "zavarba ejtőnek" nevezte a biztosítótársaságok ellenkezését. Választás-önkormányzati-időközi Rozsnyainé Karaffa Ágnes lett Pusztaradvány polgármestere A 155 választásra jogosult közül 134 járult az urnák elé, érvénytelen szavazat nem volt. Rozsnyainé Karaffa Ágnest (független) választották a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pusztaradvány polgármesterévé a vasárnapi időközi önkormányzati választáson - tájékoztatta a település jegyzője az MTI-t.



Csoma Andrásné elmondta, hogy a 155 választásra jogosult közül 134 járult az urnák elé, érvénytelen szavazat nem volt.



Rozsnyainé Karaffa Ágnes 87, a szintén függetlenként induló Horváth Gyula 47 voksot kapott, Balog István (Magyar Munkáspárt) nem kapott szavazatot.



Az időközi választást azért kellett kiírni, mert a Miskolci Törvényszék az előző polgármestert, a független Tomkó Sándort méltatlannak nyilvánította a tisztség betöltésére, emiatt megbízatása március 22-én megszűnt.