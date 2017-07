Gyilkosság

Súlyos börtönbüntetést kapott egy macska-sorozatgyilkos

A tárgyaláson minden egyes meggyilkolt állat nevét felolvasták, hogy emlékeztessék a 24 éves Farmert az elkövetett bűncselekményekre. 2017.07.15 17:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizenhat éves börtönbüntetést szabott ki a bíróság a kaliforniai San Joséban arra a férfira, aki beismerte, hogy 18 macskát rabolt el, majd kínzott és gyilkolt meg - jelentette szombaton az NBC amerikai hírtelevízió helyi csatornája.



Robert Farmer 2015 őszén követte el a bűncselekményeket. Az egyik macska elrablását biztonsági kamera rögzítette. Amikor elfogták, autójában vérfoltokat és egy macskatetemet is találtak.



Az egyik tetem boncolása arra derített fényt, hogy az állatot valamilyen tompa tárgytól származó ütés ölte meg, és lehet, hogy szexuálisan is bántalmazták, de azt nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani, hogy Farmer zoofíliát követett volna el. Ezért egyébként nem is kell magát szexuális bűnelkövetőként regisztráltatnia, ha kiszabadul.



A tárgyaláson minden egyes meggyilkolt állat nevét felolvasták, hogy emlékeztessék a 24 éves Farmert az elkövetett bűncselekményekre.



“Robert Farmer egy szörnyeteg, aki nem ismer kegyelmet, és családunk leggyámoltalanabb tagját ölte meg” – fogalmazott a bíróságon Miriam Petrova, akinek Farmer 17 éves, Gogo nevű macskáját ölte meg.



A bíróságot nem hatotta meg Farmer ügyvédjének érvelése, hogy a férfi metamfetamin kábítószer hatása alatt állt, amitől elveszítette ítélőképességét, és megígéri, hogy soha többet nem követ el ilyen “kegyetlen, szadista és megbocsáthatatlan” dolgot.



A bíró a kiszabható maximális büntetést rótta ki a macskagyilkosra, aki emellett nem mehet majd 100 yardnál (91,44 méter) közelebb ahhoz a környékhez, ahol a macskákat elrabolta, 10 évig nem tarthat semmilyen állatot, és pszichológiai kezelésnek is alá kell magát vetnie.