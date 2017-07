Exelnök

Jimmy Carter rosszul lett

Fotó: AP

A Habitat for Humanity nevű, humanitárius célú lakásépítéssel foglalkozó civilszervezet winnipegi építkezését látogatta meg Jimmy Carter, aki 1977 és 1981 között az Egyesült Államok elnöke volt. A 92 éves exelnök a munkákba is besegített, a tűző napon azonban sok folyadékot vesztett és rosszul lett, kiszáradási tünetekkel vitték kórházba - írja az MTI.

Carter azt mondta a szervezet munkatársainak, hogy jól van, és folytassák a munkát. Mentőt hívtak hozzá és kórházba vitték.

A volt elnök feleségével hetek óta járja a Habitat for Humanity Kanada-szerte zajló építkezéseit, a mostani volt a 34. alkalom, hogy a házaspár önkéntesnek jelentkezett az atlantai székhelyű humanitárius szervezetnél.