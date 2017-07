Iszlám Állam

A szír ellenzék szerint is meghalt az Iszlám Állam vezetője

A Syrian Observatory for Human Rights szerint is meghalt Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam vezetője - írja a 24.hu.A szervezetnek állítólag az IÁ der ezzori vezetői erősítették meg a halálhírt.

Az IÁ sajtóirodája, az Amaq még nem erősítette meg a hírt.

Korábban a szír kormány közölte, hogy egy orosz légicsapásban életét vesztette a dzsihadista szervezet vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi.

Nem ez az első eset, hogy a világ legkeresettebb terroristájának halálhírét keltik, és a mostani hírt is kétkedéssel fogadta sok szakértő.

A szíriai tévé híradása szerint Bagdadi a kormányerők által ostromlott szíriai Rakkában halt meg egy légicsapásban. A Raqqa24 szíriai aktivista szervezet hírt adott egy szombati rakkai légicsapásról, amelynek hét civil áldozata volt, de nem tett említést Bagdadiról.