Diplomácia

Ausztria megtiltotta a belépést a török gazdasági miniszternek

Ausztria megtiltotta a belépést a török gazdasági miniszternek, Nihat Zeybekcinek, aki a tavalyi, kudarcba fulladt törökországi puccskísérlet évfordulóján tartandó rendezvényen akart részt venni - közölte hétfőn az osztrák külügyminisztérium szóvivője.



A tisztségviselő az osztrák közszolgálati rádióállomásnak (ORF) elmondta: "megerősíthetem, hogy Sebastian Kurz külügyminiszter gyakorlatilag megtiltotta a török gazdasági miniszternek a belépést az országba". Thomas Schnöll szóvivő hozzátette: a rendezvény "nagyon nagy" és a látogatás "veszélyt jelent a közrendre és Ausztria biztonságára".



Az osztrák minisztérium a döntést azzal indokolta, hogy a török miniszter kizárólag a nyilvános szereplés miatt akart beutazni az országba. A szóvivő szerint államközi látogatás keretében "természetesen szívesen látják" a török minisztert.



A nyilatkozatban elhangzott az is, hogy Kurz a tavaly Törökországban történt puccskísérletet azonnal egyértelműen elítélte, és továbbra is kiáll ezen álláspontja mellett. A miniszter azonban helyteleníti az az óta kialakult emberi jogi helyzetet Törökországban, mert úgy véli, hogy az elbukott államcsíny után "határozott elbocsátási és bebörtönzési hullám indultt el" és "jelentősen korlátozzák a vélemény- és sajtószabadságot".



Thomas Schnöll elmondta azt is, hogy a külügyminiszter a nemzetközi jog idevonatkozó passzusa szerint határozhat a beutazás megtiltatásáról, a mostani döntésről tájékoztatták a kancelláriahivatalt és az osztrák államfőt is.



Az osztrák döntést megelőzően a holland kormány pénteken azt közölte, hogy Tugrul Türkes, a török diaszpóráért felelős miniszterelnök-helyettes vagy a török kormány más tagjainak hollandiai látogatása "nem kívánatos", tekintettel a két ország kétoldalú kapcsolatainak jelenlegi helyzetére.



A német szövetségi kormány pedig arról döntött: nem engedélyezi Recep Tayyip Erdogan számára, hogy tömegrendezvényt tartson július első hetében Németországban, ahová a hamburgi G20-csúcs alkalmából látogatott el.