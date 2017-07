Állatkínzás

A hétvégi pamplonai bikafuttatásokon két embert szúrtak meg a bikák, összesen azonban tizenketten kerültek kórházba, többségük esés miatt sérült meg.



Az északkelet-spanyolországi városban szombat és vasárnap reggel is tartottak bikafuttatást, amelyeken legkevesebb ezer-ezer ember teljesítette a 875 méteres távot a bikacsorda előtt rohanva az óváros szűk utcáin.



A kettő közül a szombati végződött több sérüléssel: tíz embert vittek kórházba, öt amerikait és két franciát. Egy sérültet a fenekén, egyet a karján szúrt meg a bika a szarvával.



Vasárnap csak ketten szenvedtek zúzódásokat, pedig a futásnak voltak feszült pillanatai, mivel a csorda több részre szakadt.



Az esemény főszereplője a Hurrikán nevű bika lett, amely a karám kinyitása után irdatlan tempót diktálva rohant végig egyedül az útvonalon. A többiek messze elmaradtak mögötte. A 620 kilós állat egy kanyarban megcsúszott, megbotlott és maga alá gyűrt egy futót, majd már a célnál, az aréna bejáratánál felöklelt egy férfit, akinek a nadrágszára beakadt a szarvába. Több méteren keresztül vonszolta maga után, míg az anyag el nem szakadt.



A Puerto de San Lorenzo tenyészet bikái először vettek részt a bikafuttatáson, így szereplésüket nagy várakozás előzte meg, mivel nem volt még tapasztalat arról, hogy miként viselkednek majd az embertömegben futva.



Az állatokat megzavarhatja, agresszívvá teheti például ha fogdossák, ütögetik őket, ezért a futók figyelmét többször is felhívják a szervezők arra, hogy tilos a bikákhoz érni. Ezt azonban nagyon kevesen tartják be.



A navarrai városban csütörtök óta zajlik Pamplona védőszentje, San Fermín ünnepe. Ennek része a bikafuttatás, amelyet nyolc egymást követő reggel rendeznek meg. Az elmúlt évben ezeken összesen több mint 16 ezer futó vett részt.



A védőszent tiszteletére a középkor óta rendeznek ünnepségeket, a világhírt azonban Ernest Hemingwaynek köszönheti Pamplona, aki 1926-ban megjelent, Fiesta (A nap is felkel) című regényében írta le érzékletesen a bikafuttatást, megindítva a tömegek zarándoklatát erre az eseményre.



Ilyenkor mintegy 1,5 millióan látogatnak el a 200 ezer lakosú városba.