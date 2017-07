G20

Trump: Amerika "nagyon-nagyon gyorsan" megállapodást köt Londonnal

2017.07.08

Trump kijelentette azt is, hogy eleget tesz a nagy-britanniai látogatásra szóló meghívásának.



Trump szombaton a legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaságok, valamint az Európai Unió alkotta G20-csoport hamburgi csúcstalálkozóján négyszemközti megbeszélést tartott Theresa May brit miniszterelnökkel.



A találkozó előtt az amerikai elnök a BBC beszámolója szerint kijelentette: a két fél már dolgozik "egy nagyon nagy, nagyon erőteljes" kereskedelmi egyezményen, amely "nagyszerű lesz mindkét ország számára, és amelyet, úgy gondolom, nagyon-nagyon gyorsan tető alá hozunk".

Az amerikai elnök már többször is egyértelműen elvetette elődje, Barack Obama ezzel homlokegyenest ellentétes álláspontját.



Obama tavaly áprilisi londoni látogatásán gyakorlatilag kizárta, hogy a brit EU-tagság megszűnése esetén Nagy-Britannia gyorsan kedvezményes kétoldalú kereskedelmi megállapodásra juthatna az Egyesült Államokkal. Nagy feltűnést keltő akkori kijelentése szerint Washington az Európai Unióval folytatott kereskedelmi tárgyalásokra összpontosítja figyelmét, Nagy-Britannia pedig "a sor végére kerül", ha távozik az Európai Unióból.



A brit EU-tagságról nem sokkal később, tavaly júniusban tartott népszavazáson a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.



Donald Trump viszont már az amerikai elnökválasztási kampányban hangsúlyozta, hogy ha bejut a Fehér Házba, akkor Nagy-Britannia "nem a sor végére, hanem a sor elejére kerül" az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon, és ezt elnökként is többször kijelentette.



Londoni elemzői előrejelzések szerint azonban kérdéses, hogy a belátható jövőben létrejöhet-e teljes körű szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között, hiszen London hivatalosan még tárgyalásokat sem kezdhet erről Washingtonnal a brit EU-tagság 2019 tavaszára valószínűsíthető megszűnése előtt.



A brit kormányfővel tartott szombati találkozója előtt Donald Trump kijelentette azt is, hogy mindenképpen ellátogat Londonba, bár arra a kérdésre, hogy mikor, csak annyit mondott, hogy "ezt majd kitaláljuk".



Az amerikai elnöknek Theresa May az év elején nagy-britanniai állami látogatásra szóló meghívást adott át, és ezt Trump el is fogadta. Az állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégei.



Trump tervezett állami látogatásának terve ellen azonban számos brit társadalmi szervezet hevesen tiltakozik, és már jelezték, hogy tömegdemonstrációkat szerveznek a látogatás idejére. A látogatás ellen indított petíciót csaknem kétmillióan írták alá.



Az amerikai elnök állami látogatása nem szerepelt a brit kormány új törvényalkotási programját ismertető múlt havi királynői beszédben. Ez arra vall, hogy a látogatás egyelőre nincs napirenden, mivel e programismertető beszédekben az uralkodó mindig megemlíti, hogy kiket fogad állami látogatáson az adott évben.