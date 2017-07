Biztonság

Új flottával fogja védeni a légterét Ausztria

"A Eurofighter már történelem" - jelentette ki Hans Peter Doskozil védelmi miniszter pénteken. Közlése szerint az új géppark katonailag hatékonyabb és jelentősen költségkímélőbb megoldás lesz, az adófizetők számára mintegy kétmilliárd euróval kerül majd kevesebbe a fenntartása. A miniszter az új gépek típusát egyelőre nem nevezte meg. Az átállás három éven belül kezdődhet meg.



Jelenleg az osztrák légtér védelmére a Eurofighter típusú gépek mellett Saab 105-ös repülőgépeket használnak, azonban ez utóbbiak már 1970 óta repülnek, és legkésőbb 2020-ig ki kell őket selejtezni.



Doskozil korábban különbizottságot kért fel annak vizsgálatára, hogy miképpen lehet a légtér védelmét a jövőben biztonságosan, de költséghatékonyan ellátni. A bizottsági jelentés azt javasolta, hogy a Eurofighter gépek helyett más típusúakat vessenek be. A beszerzést azonnal megindítják, és a bizottsági javaslatnak megfelelően az eddiginél rövidebb, az egyes közigazgatási intézmények közötti (G2G) beszerzési rendszert alkalmaznak majd. A jelen állás szerint a legvalószínűbbnek a lízingeljárás tűnik, amelynél új és használt gépek is szóba kerülhetnek.



Az eredeti tervek szerint megtartották volna a Eurofightereket, azonban ezek fenntartási költségei igen magasak, egy repülési óra 70 ezer és 80 ezer euró közötti összegbe kerül. A régebbi modellek ráadásul folyamatos átalakításra szorulnak. A Saab gépek lecserélésének költsége sem elhanyagolható.



A szociáldemokrata miniszter kiállt amellett, hogy a Eurofighter gépek cseréje nem lehet kampánytéma, a kormány közös álláspontot képvisel az ügyben, a védelmi tárca egyeztet a néppárti koalíciós partner által vezetett pénzügyminisztériummal.



Hónapok óta parlamenti vizsgálóbizottság foglalkozik azzal, hogy a Eurofighter repülőgépek vásárlásakor Ausztriát megtévesztették-e az árral kapcsolatban. A szakértők szerint az ebből fakadó kár elérheti az 1,1 milliárd eurót, és Ausztria 183 millió és 1,1 milliárd euró közötti kártérítést követel. Az Airbus repülőgépgyártó vállalat tagadja a vádat.



A vizsgálóbizottság a jövő hét közepén tartja az utolsó ülésnapokat, amelyek egyikén Reinhold Mitterlehner korábbi alkancellárt, egykori gazdasági minisztert is kikérdezik.