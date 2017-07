Kiberháború

Amerikai atomerőműveket ért hackertámadás

Fotó: AFP

Az amerikai belbiztonsági minisztérium és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) az Egyesült Államok több szövetségi államban számítógépes támadásokat észlelt erőművek, köztük atomerőművek ellen - jelentette az amerikai sajtó csütörtökön. Mint írták, a támadások nem jelentenek veszélyt a közbiztonságra.

A The New York Times információi szerint az elkövetők azonosítása egyelőre folyamatban van, de valószínűleg egy "külföldi állam" megbízásából követték el a támadásokat. A lap úgy tudja, hogy az ország egyes energetikai rendszerit május eleje óta folyamatosan támadják a hackerek, a kiberbiztonsággal foglalkozó szakembereknek azonban sikerült több atomerőművet megvédeniük.

A belbiztonsági minisztérium és az FBI közleményt adott ki, amelyben leszögezik: a kibertámadások és behatolási kísérletek az energetikai szektort érintik, "nem jelentenek veszélyt a közbiztonságra, és a közigazgatási és üzleti életre gyakorolt potenciális hatásuk is korlátozottnak tűnik".

A nyilvánosságra került dokumentumok szerint legalább tizenkét erőművet értek számítógépes támadások. Az egyik megvédett atomerőmű Kansas államban található.

A Bloomberg hírügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte: a hackerek külföldi kormányzat megbízásából dolgoznak, a legfőbb gyanúsított Oroszország. A hírügynökség - szintén meg nem nevezett - nemzetbiztonsági szakembereket idézve arra is felhívta a figyelmet, hogy a hackerek kifejezetten a sérülékeny számítógépes rendszereket kutatják fel, és céljuk az Egyesült Államok áramszolgáltató és áramtermelő hálózatainak megbénítása.

A belbiztonsági minisztérium szóvivője nem kívánta kommentálni az értesüléseket, így azt sem, hogy a támadások honnan indultak ki, és a hackereknek mely erőművek számítógépes rendszerét sikerült feltörniük.