Hiába kért kegyelmet az ENSZ, kivégezték a magyar származású férfit Amerikában

2017.07.07 09:12 ma.hu

Magyar idő szerint péntek hajnalban három méreginjekcióval kivégezték a magyar származású, 35 éves William Morvát Virginiában - közölte az NBC News. A férfit kettős gyilkosságért ítélték halálra, miután 2006-ban, 24 évesen lelőtt két embert, amikor szökni próbált az előzetesből. Az '56-ban kivándorolt magyar férfi gyermeke betörés, rablás és lőfegyverrel való visszaélés miatt került börtönbe, majd kórházba. Onnan szökött meg, és lőtt le egy biztonsági őrt, majd egy rendőrt.

Elfogták, 2008-ban halálra ítélték. Csak a kormányzó menthette volna meg, ő azonban annak dacára sem adott kegyelmet, hogy új ügyvédje szerint Morvát súlyos elmezavara miatt nem is ítélhették volna halálra - írta korábban a Magyar Nemzet.

A mentális betegségben szenvedő férfi kivégzése ellen a jogvédők mellett szót emelt az EU amerikai nagykövete, a magyar külügy és az ENSZ, kampány ("Mercy for Morva") és petíció is indult, amelynek közösségi oldala is lett.