76 rendőr sérült meg a hamburgi G20-csúcs előestéjén rendezett tüntetésen

Fotó: AFP

Hamburgban rendőrök és szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a G20 csoport csúcstalálkozójának előestéjén. A hatóságok szerint 76 rendőr megsérült, hárman kórházi kezelésre szorultak - írja az MTI. A G20 - Üdv a pokolban (G20 - Welcome to Hell) nevű tüntetés szervezői úgy tudják: számos aktivista is sérülést szenvedett, néhányan közülük súlyosan. Legalább 10 embert őrizetbe vettek.

Csütörtökön 20 óra körül feketébe öltözött, arcukat a német szabályok ellenére eltakaró tüntetők tűzijátékokat gyújtottak és kövekkel, palackokkal dobálták a rohamrendőröket, akik paprikasprayvel és vízágyúkkal válaszoltak. A rendőrök szerint a 12 ezer tüntető között mintegy ezren voltak a maszkot viselő aktivisták.

A hatóságok szerint péntekre virradóra különböző aktivista csoportok még mintegy hatezer tagja volt úton a városban, ennek ellenére a helyzet valamelyest nyugodtabbá vált. Emellett Hamburg-szerte anyagi károkról érkeztek bejelentések - tette hozzá a rendőrség a Twitteren. egy rendőrségi helikopter pilótáit lézermutatóval vették célba, ami átmeneti vakságot és szemsérülést okozott náluk.

Az észak-németországi kikötővárosban hivatalosan pénteken kezdődik a világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát és az Európai Uniót összefogó G20 csoport csúcstalálkozója, amelynek a német kancellár szerint bizonytalan a kimenetele.