Holland bíróság tárgyalja a lelőtt maláj utasszállító ügyét

A maláj légitársaság 2014 nyarán lelőtt, Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó, MH17-es járatszámú repülőgépének ügyét holland jog szerint, holland bíróság fogja tárgyalni - jelentette be Bert Koenders holland külügyminiszter szerdán. br>A külügyminiszter elmondta: a döntésre azt követően került sor, hogy Oroszország 2015 óta gátolja a nemzetközi döntőbíróság felállítását.

A bűnvádi eljárás ideje alatt folytatja munkáját a holland, ausztrál, maláj, ukrán és belga összetételű vizsgálóbizottság - tette hozzá.

A nemzetközi nyomozócsoport tavaly ősszel közzétett jelentésében azt közölte, hogy a repülőgépet megsemmisítő, földi telepítésű BUK típusú légelhárító rakéta nem sokkal a támadás előtt érkezett a szakadárok irányította Kelet-Ukrajnába Oroszországból, ahová a Boeing 777-es lelövése után a kilövőállást vissza is vitték.

A támadást előkészítő és elkövető mintegy száz gyanúsított kilétére is bizonyítékok állnak a nemzetközi vizsgálóbizottság rendelkezésre, ugyanakkor az még nem tisztázott, hogy a lázadók parancsra hajtották-e végre a támadást, vagy önállóan cselekedtek.

2014. július 17-én, a Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépének pilótafülkéje mellett egy rakéta robbant tíz kilométeres magasságban Kelet-Ukrajna felett. Fémrészecskék ezrei fúrták át a Boeinget, amely a levegőben darabokra tört és lezuhant. A fedélzetén tartózkodó 298 ember, köztük 196 holland állampolgár meghalt.