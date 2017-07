"A medve nem játék"

A mindennapossá vált medvetámadások miatt tüntettek Bukarestben

Székelyföldi gazdák, közbirtokossági és önkormányzati vezetők vonultak szerdán a bukaresti környezetvédelmi minisztérium épülete elé, hogy a hatóságok sürgős közbelépését követeljék a térségükben mindennapossá vált medvetámadások megfékezése érdekében.



Tucatnyi busszal mintegy ötszáz székelyföldi tüntető érkezett a déli órákban a tárca székáza elé, hozzájuk Brassó megyei demonstrálók is csatlakoztak. Többen a medvék által széttépett háziállatokról készített fotókat tartottak a magasba. A tüntetők jelszavakat nem skandáltak, a demonstráció csak rövid ideig volt hangos egy háromszéki rezesbanda zenéjétől.



A résztvevők "A medve nem játék", "Az állatvédelmet egyeztessék össze az emberek biztonságával", "Brassó a medvék ostroma alatt áll", "Kovászna megyében 700 medve szerepel a statisztikákban, 1300 él az erdőkben", "A medvének az erdőben, nem a csűrben a helye" feliratú román, illetve kétnyelvű táblákkal követelték a - kilövési kvóták felfüggesztése miatt megnövekedett - medveszaporulat féken tartását, az embereket is veszélyeztető egyedek kilövésének gyors engedélyezését, az egyre gyakoribb vadkárok megtérítését.



A demonstrálók küldöttségével folytatott másfél órás tanácskozás után Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter az épület előtt összegyűlt embereknek azt ígérte: augusztus 15-ig miniszteri rendeletet hoznak az idei év második felére érvényes "közbelépési kilövési keretről", amely 175 veszélyessé vált medve kilövését teszi lehetővé. A tárcavezető szerint azért nem lehet azonnal feloldani a kilövési tilalmat, mert szerdán még csak társadalmi vitára bocsátják a rendelet tervezetét a minisztérium honlapján, és időbe telik az is, amíg láttamoztatják a jogszabályt a tudományos akadémiával.



Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke a minisztérium előtt összesereglett tüntetőknek magyarul is elmagyarázta: a miniszteri bejelentés valójában 175 olyan medve kilövésének gyors engedélyezését jelenti, amelyek az emberéleteket és a gazdák javait veszélyeztetik.



Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke az MTI érdeklődésére tisztázta: nem a trófeavadászat újrakezdéséről van szó, hanem egy sürgősségi keretről, amely a kártevő, emberre támadó medvékre vonatkozik, a kilövési engedélyeket pedig a beérkezett, dokumentált panaszok alapján a minisztérium adja ki.



A demonstráció kora délután rendbontás nélkül ért véget, a csendőrség azonban illegálisnak minősítette a megmozdulást és ezerlejes (67 ezer forint) bírságot szabott ki a megmozdulás egyik kezdeményezőjére, Borboly Csabára, a Hargita megyei tanács elnökére. Az önkormányzati vezető elismerte: a kerületi polgármesteri hivatal szerda reggel, amikor már a buszok úton voltak, valóban értesítette őt, hogy nem járul hozzá a korábban bejelentett tüntetéshez.

Borboly Csaba mégis köszönetet mondott a székelyföldi gazdáknak, polgármestereknek közbirtokossági vezetőknek, hogy tömegesen Bukarestbe vonultak, mivel szerinte a szerdai demonstráció nélkül nem tudták volna "kimozdítani a holtpontról" a medvetámadások elleni hatósági fellépés ügyét.