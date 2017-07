Fejlesztés

Népszavazást írnak ki a szlovén Koper-Divaca vasútvonal építési projektről

hirdetés

A szlovén parlament megszavazta kedden, hogy népszavazást írjanak ki a kormány csaknem egymilliárd eurós kiemelt projektjéről, amelynek keretében a Koper-Divaca vasútvonal 27 kilométer hosszú szakaszán egy második vágányt építenének - közölte a helyi sajtó.



A szlovén kormány szerint a projekt növelné az állami tulajdonban lévő koperi kikötő piaci versenyképességét, adriai-tengeri (Rijeka, Trieszt) és európai viszonylatban egyaránt.



Peter Gaspersic infrastrukturális miniszter a parlamenti szavazás előtt azt monda, hogy a projekt Szlovénia számára stratégiai fontosságú, mivel a gazdaságra sokoldalú és erősítő hatást gyakorolna.



Az adófizetők nem adják fel nevű civil szervezet és a legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) azzal érvelt a népszavazás kiírása mellett, hogy túl drágának ígérkezik a projekt kivitelezése. Kezdeményezésüket 80 ezren írták alá.



A népszavazást a parlament döntése alapján szeptember 24-én tartják meg.



Ljubo Znidar, az SDS egyik parlamenti képviselője élesen támadta a kormányt amiatt is, hogy 2TDK néven külön céget alapított a projekt levezénylésére. Ha Szlovénia vállalatot alapított volna minden 27 kilométernyi vágányszakaszra, akkor mára már 60 hasonló társaság lenne az országban - mondta.



A szlovén kormány nemrég 44,3 millió euró uniós támogatást nyert a vasútépítési projekt előkészítésére.



Miro Cerar szlovén kormányfő korábban azt mondta: az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 25 évre szóló kedvező hitelprogramja fedezi a költségek egyharmadát. A projekthez hozzájárul az európai Kohéziós Alap, továbbá Ljubljana számít azoknak az országoknak a tőkéjére is, amelyek főleg a koperi kikötő vonzáskörzetébe tartoznak, mint Magyarország, Szlovákia és Csehország - hangsúlyozta.



Magyarország már jelezte, hogy kész anyagilag - mint a szlovén sajtó emlékeztet, akár 200 millió euróval - támogatni a projektet. Cserében a magyar kormány azt kérte, hogy a koperi kikötő és az oda vezető vasútvonal fejlesztésében magyar vállalatok is komoly szerepet játszhassanak, mivel a koperi a magyar vállalatok által leginkább használt kikötővé vált.



Amennyiben a referendumon elutasítják a projektet, annak kivitelezése legalább egy év halasztást szenved. Valószínűbb azonban, hogy még hosszabb időre lekerülne a napirendről, tekintettel a 2018 közepén esedékes parlamenti választásokra.



Ahhoz azonban, hogy a népszavazás érvényes legyen, nem elegendő az egyszerű többség, a szavazásra jogosultak legalább egyötödének, vagyis minimum 340 ezer szlovén szavazónak nemet kell mondania a kérdésben.



A Delo című ljubljanai lapban hétfőn megjelent közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 56 százaléka elutasítja a projektet. Arra azonban nem tért ki a felmérés, hogy a népszavazás eléri-e majd az érvényességi küszöböt.