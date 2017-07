Állatvédelem

Ki akarják lőni a lakosságot veszélyeztető medvéket Székelyföldön

A lakosságot veszélyeztető medvék sürgős kilövésének engedélyezését kérik a román kormánytól az érintett háromszéki önkormányzatok elöljárói - közölte hétfőn Kovászna megyei tanács sajtószolgálata. 2017.07.04 04:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Mihai Tudose román miniszterelnökhöz és Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszterhez címzett levélben arra hívják fel a bukaresti kormány figyelmét, hogy a térségben tarthatatlanná vált a helyzet, mivel a nagyvadak egyre több kárt tesznek a falusi gazdaságokban, és immár az emberek életére is veszélyt jelentenek.



A levélben rámutatnak: Kovászna megyében már csaknem kétszer annyi medve él (mintegy 1300), mint amennyit a térség el tudna tartani, tavaly óta megyei a környezetvédelmi ügynökségnél közel 200 esetben jelentettek medvék által okozott károkat, a megyei kórházban pedig hat olyan sérültet kellett ellátni, akiket medve támadott meg.



A Sepsiszentgyörgyön tartott hétfői megbeszélésen a háromszéki polgármesterek, közbirtokossági elnökök és gazdák megállapodtak arról, hogy a megyéből három busznyi résztvevő indul arra a szerdai bukaresti demonstrációra, amelyet Borboly Csaba, a Hargita megyei közgyűlés elnöke kezdeményezésére tartanak "medveügyben" a székelyföldi gazdák a környezetvédelmi minisztérium épülete előtt.



"Nem a romániai medvepopuláció megtizedelését akarjuk elérni, hanem Kovászna megye esetében annak a 10-12 problémás medvének a kilövését kérjük, amelyek gondot okoznak az embereknek, lejárnak a falvakba, kárt tesznek a gazdaságokban" - idézte az önkormányzat közleménye Tamás Sándort, Kovászna megye tanácsának elnökét.



A román környezetvédelmi minisztérium tavaly novemberben felfüggesztette a nagyvadak kilövési kvótájára vonatkozó rendelet kibocsátását - és így a medvék, farkasok és vadmacskák trófeavadászatát is -, miután érdekösszefonódással és visszaéléssel gyanúsították meg azokat a szakértőket, akik a kvótákat megalapozó tanulmányt évről-évre elkészítik, közöttük ugyanis számos vadász is van.



Az ország uniós csatlakozása óta eltelt évtizedben mintegy ötezer nagyragadozót lőttek ki Romániában az évről évre növekvő kilövési kvóták alapján. Romániába évente több ezer vadász érkezik külföldről, akik akár tízezer eurót (mintegy hárommillió forint) is kifizetnek egy-egy nagyragadozó trófeájáért.



A vadászok és környezetvédők vitájának a székelyföldi gazdák isszák meg a levét, akik szerint a medveállományt nem fölé- hanem alábecsülik, és a kilövési kvótát nem befagyasztani, hanem legalább másfélszeresére kellene emelni ahhoz, hogy a most már rettegésben élő térség lakói még ki merjék engedni estefele gyerekeiket a házból.