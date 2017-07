Svédország

Molesztálások és erőszak miatt marad el egy zenei fesztivál

Nem tartják meg jövőre Svédország egyik legnagyobb zenei fesztiválját, mert állítólag idén is megerőszakoltak egy lányt, többeket pedig molesztáltak.



A norrköpingi Bravalla fesztiválon olyan előadók léptek fel, mint Robbie Williams, Kanye West vagy az Iron Maiden. A fesztivál szervezői az idei zárónapon jelentették be, hogy jövőre nem tartják meg a rendezvényt, nemi erőszak és molesztálások miatt.



"Egyes férfiak szemlátomást nem tudnak viselkedni. Ez elfogadhatatlan!" – mondták a szervezők.



A rendőrségnek 11 szexuális visszaélést jelentettek a megerőszakolt lány esetén kívül.



A fesztivált először 2003-ban rendezték meg, amire 40 ezer bulizó ment el. Mivel tavaly is történt hasonló szexuális visszaélés a fesztiválon, a Mumford and Sons bejelentette, hogy addig nem vesz részt az eseményen, amíg a molesztálásokat és az erőszakos eseményeket ki nem védik teljesen.