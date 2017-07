Járt a Krímben

A közönség énekelt Kijevben egy orosz énekes helyett, akit nem engedtek be Ukrajnába

Nem léphetett fel Kijevben az Atlas Weekend elnevezésű könnyűzenei fesztiválon a Delfin művésznéven ismert orosz énekes, ezért a közönség énekelte helyette a dalait karaoke változatban - számolt be vasárnap a nem szokványos koncertről az UNIAN hírügynökség.



Delfin, valódi nevén Andrej Liszikov fellépése szombaton lett volna Kijevben, de mivel járt a Krímben az ukrajnai félsziget Oroszország általi önkényes elcsatolása után, és nem az ukrán szabályok szerint utazott be, nem engedték át őt a határon.



A főként alternatív rock- és rapműfajokban éneklő, illetve dalszövegeket író művész - aki a kilencvenes években egy hiphoptrió tagjaként vált ismertté - megértően nyilatkozott arról, hogy az ukrán hatóságok megtiltották neki a beutazást.



"Jártam a Krímben, így nem engedtek Kijevbe utazni. Van egy ilyen törvény és ezt teljesítették. Ennyi" - írta Facebook-oldalán szűkszavúan kommentálva a történteket.



Zenekarának tagjai azonban sikeresen eljutottak a kijevi fesztiválra, ezért azt a megoldást választották, hogy a dalszövegeket egy óriáskivetítőn kiírták, és a közönség énekelt zenéjükre az együttes távolmaradt frontembere helyett.



Vjacseszlav Kirilenko ukrán miniszterelnök-helyettes a Twitteren arról számolt be vasárnap, hogy két nap alatt hét orosz énekesnek tiltották meg az ukrán hatóságok a beutazást Ukrajna területére.



Ugyancsak nem jutott el a kijevi fesztiválra Najk Borzov orosz rockénekes, aki kommentárjában kijelentette: "bosszantó, hogy bizonyos politikusok megfeledkeztek az emberekről, akiket képviselnek, még saját állampolgáraik zenei életébe is beavatkoznak. Remélem, ez a helyzet hamarosan megváltozik, és a zene ismét nem ismer majd határokat".