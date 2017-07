Terror

Evakuálták az utasokat a Világkereskedelmi Központ alatti vasúti pályaudvarról

hirdetés

Evakuálták az utasokat az új New York-i Világkereskedelmi Központ (WTC) épületegyüttese alatti vasúti pályaudvarról, egyes hírek szerint egy gazdátlan gyanús csomag miatt volt erre szükség - közölte vasárnap az amerikai média.



Az amerikai metropolisz egyik közlekedési vállalata, a PATH a Twitteren tájékoztatta az utasokat arról, hogy a rendvédelmi szervek intézkedése miatt felfüggesztették a pályaudvaron a szolgáltatásokat.



A vállalat közleményéből nem derül ki, hogy a rendőrségi intézkedésre miért volt szükség, de a CBS hírtelevízió úgy értesült, hogy gazdátlan csomagot találtak egy szerelvényen.



A 2001. szeptember 11-i terrortámadás következtében romba dőltek a WTC ikertornyai. Az al-Kaida terrorszervezet által elkövetett merényletben több mint 2700-an haltak meg. A romba dőlt tornyok helyett körülbelül egy évtized alatt új épületegyüttest húztak fel. Az egyik ikertorony helyén egy 104 emeletes, 541,3 méter magas, One World Trade Centernek elnevezett felhőkarcoló épült, amely New York legmagasabb épülete. Az épületegyüttes alatt föld alatti közlekedési csomópontot alakítottak ki.