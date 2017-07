Szívás

Újabb amerikai államban legalizálták a marihuánát

Oregon, Washington, Colorado és Alaska után Nevada az ötödik amerikai állam, ahol legálisan lehet marihuánát vásárolni. A marihuána fogyasztása több másik államban is engedélyezett az Egyesült Államokban, de a kannabisz szövetségi szinten továbbra is tiltott kábítószernek számít.



Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint a kannabiszautomaták előtt hosszú sorokban várakoztak a leendő vásárlók éjfél, a törvény hatályba lépése előtt. A kannabisz legalizálása várhatóan a Nevadában található Las Vegas idegenforgalmára is hatással lesz.



“Lefogadom, hogy az állam ezen a hétvégén minimum egymillió dollár adóbevételhez jut” – írta az egyik közösségi oldalon Tick Segerblom helyi szenátor, a marihuána legalizálásának egyik szószólója.



Az új szabályozás értelmében a 21 évnél idősebb felnőttek naponta maximum 28 gramm kannabiszt vásárolhatnak Nevadában. A helyi rendőrség listát állított össze az állampolgároknak arról, hogy mi az, ami továbbra is tilos; 21 évnél fiatalabbaknak kannabiszt eladni, az utcán marihuánát szívni és kannabisz hatása alatt vezetni továbbra sem megengedett.