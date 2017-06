Ukrán válság

Beomlott egy egyetemi épületrész Donyeckben, a hatóságok szerint terrortámadás történt

Beomlott egy egyetemi épületrész a kelet-ukrajnai szakadárok ellenőrzése alatt lévő Donyeckben; az ottani hatóságok robbantásos terrorcselekményre gyanakszanak - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál szakadár és orosz hírügynökségek közléseire hivatkozva pénteken.

Az Interfax szerint robbanás történt a gazdasági és kereskedelmi egyetem épületében. Feltételezések szerint robbanószerkezet léphetett működésbe, ezért a szakadár "hatóságok" az esetet terrorcselekménynek minősítették.

A szakadárok DAN nevű hírügynöksége viszont azt jelentette, hogy a falak amiatt is összerogyhattak, hogy az esőzések alámosták az épületet.

A Novosztyi Donbassza szerint lehetnek halálos áldozatok is, a DAN viszont arról számolt be, hogy egy idős nő megsérült az épületomlásban, de másoknak nem esett bajuk.

A Ria Novosztyi orosz hírportál szerint egy 340 négyzetméteres épületrész omlott be, részben megrongálódott az egyetem díszterme és könyvtára is.