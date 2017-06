Műemlék

Jóváhagyta az osztrák alkotmánybíróság Hitler ausztriai szülőházának kisajátítását

Nem jogellenes Adolf Hitler ausztriai szülőházának kisajátítása az osztrák alkotmánybíróság pénteki döntése szerint. Az osztrák parlament határozata alapján decemberen lett a ház az osztrák állam tulajdona. 2017.06.30 19:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bécsi alkotmánybíróság múlt héten csütörtökön kezdte el tárgyalni Adolf Hitler braunaui szülőházának állami kisajátítási ügyét, mivel az egykori tulajdonos a lépést alkotmányellenesnek vélte és bírósághoz fordult. Az osztrák állam így kívánta megakadályozni, hogy az épület szélsőségesek zarándokhelye legyen. A házat szanálni akarják és szociális célokra szeretnék felhasználni.



Gerhart Holzinger, az alkotmánybíróság elnökének indoklása szerint az államnak különleges felelőssége, hogy meghiúsítsa a neonáci ideológiák térnyerését. A ház "különleges szimbolikus erejét" csak akkor lehet tartósan megakadályozni, ha alapvető építési változtatásokat végeznek az épületen, amely felismerhetetlenné teszi - fejtette ki. Holzinger szerint az állam felelőssége, hogy ne történjen visszaélés, ez pedig csak a teljes körű rendelkezési joggal lehetséges.



Wolfgang Sobotka belügyminiszter közleményben üdvözölte az alkotmánybíróság döntését. Mint fogalmazott: az kívánják biztosítani, hogy "ez a ház soha többet ne kerülhessen rossz kezekbe". Hangsúlyozta: az épület körüli viták átszőtték az elmúlt évtizedet, ezért cél volt, hogy átláthatóvá váljon a helyzet és lehetőség legyen a "történelem felelősségteljes feldolgozására". A miniszter közölte, hogy szorosan együttműködve a felső-ausztriai tartományi vezetővel és Braunau polgármesterével megvizsgálják az épület felhasználási terveit.



Hitler 1889-ben született az osztrák-német határon fekvő kisvárosban. A nagyméretű saroképület, amelyben élete első éveit töltötte, 1938-ig egy helyi család tulajdonában volt. Akkor vásárolta meg a náci diktátor egyik bizalmasa, Martin Bormann. A nácik felújították és "kulturális központot" alakítottak ki benne. A házat 1952-ben vásárolta vissza az eredeti tulajdonos, aki később bérbe adta.



Működött a falai között iskola és bank is, majd 1972-ben az állam bérelte, hogy sérült embereknek alakítson ki otthont benne. Az épület azóta áll üresen, gazdája azonban így is pénzt keresett vele, a belügyminisztérium és Braunau városa ugyanis havi mintegy 4700 euró bérleti díjat fizetett neki.



Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter korábban több alkalommal a ház lebontása vagy teljes átalakítása mellett állt ki. A belügyminisztérium által felállított szakértői bizottság a náci diktátor szülőházának átalakítását és nem a lebontását javasolta.



Az UNESCO műemlékvédelmi szervezete, az ICOMOS ausztriai csoportja is Hitler szülőházának lerombolása ellen foglalt állást.