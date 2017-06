Fennakadás

Több magyar család is érintett - Lufthansa Airbus 380 műszaki hiba New Yorkban!

A június 29-i Lufthansa 401-es járat műszaki miatt nem tudott elindulni vissza Frankfurtba az Amerikai Egyesül t Államokból.



Az eset érdekessége, hogy a gép menetrend szerint megérkezett New Yorkba, de leszállássa előtt már közölték a járatra váró új utasokkal, hogy a gép 3 órával később fog indulni.



Tehát már valószínűleg repülés közben jelentkezhetett valami műszaki hiba. Reméljük az utasok nem voltak veszélyben, mert ettől függetlenül folytatta útját a repülőgép New Yorkig.

A képen a gép éppen javítás alatt - ma.hu

Így valószínűleg nem tűnt komolynak a hiba. Ennek ellentmondva leszállás után a probléma mégsem volt orvosolható, pedig két mérnök is dolgozott az állítólag elromlott hajtóművön (engine problem - mondta el a helyszínen a Lufthansa képviselője). Szemtanúk elmondása szerint valamit az első kerekeknél is szereltek. Legalábbis lámpákkal világítottak az első futómű felett, mintha kerestek volna valamit a sötétben.



További rejtély, hogy az online becsekkolás nem volt lehetséges már előző nap este, utána pedig akadozott. Például azt írta ki az online esetén, hogy sikertelen, de mégis elküldte emailben a beszálló jegyeket. Persze az is lehet, hogy mindezektől független informatikai hiba volt.



Ķésőbb módosították további plusz két órával az indulási időpontot 21.30-ra. Majd a két óra lejárta után bejelentették, hogy a járat ezen a napon nem indul el. A hibát nem tudták kijavítani.



Érdekes, hogy az ezek után induló másik Lufthansa járat is később indult, de az legalább felszállt.



A hoppon maradt utasokat, akik ezt igényelték, autóbuszokkal a közeli szállodákba szállították.