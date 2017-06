Ukrajna

Hackertámadás ért több ukrán bankot és szolgáltató vállalatot

A vírus gyorsan terjed, már mintegy 30 bank rendszerét fertőzte meg Ukrajnában, és a Boriszpil nemzetközi repülőtér rendszerét is megtámadta. 2017.06.27 16:49 MTI

Vírusos hackertámadás ért kedden számos ukrajnai pénzintézetet, köztük a magyar OTP ottani leánybankját is, valamint a kereskedelmi és az állami szektor több szolgáltatóvállalatát - jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség.



A 112.ua ukrán hírportál szerint a vírus gyorsan terjed, már mintegy 30 bank rendszerét fertőzte meg Ukrajnában, és a Boriszpil nemzetközi repülőtér rendszerét is megtámadta. A repülőtér sajtószolgálata közölte, hogy a rendkívüli helyzet miatt egyes járatok fel- és leszállása késhet.



A honlap szerint a Petya néven ismert zsarolóvírus támadta meg az ukrajnai rendszereket.



Az ukrán jegybank honlapján közölte, hogy az érintett bankoknál emiatt nehézségekbe ütközik ügyfeleik kiszolgálása.



A pénzintézeteken kívül az elsők között érte hackertámadás a Kijevenergo energiaszolgáltató, az Ukrtelekom telefonos és internetszolgáltató és a Nova Posta csomagküldő szolgáltató cégek internetes oldalait is. A Kijevenergo vállalatnál a támadás miatt a nap végéig leállították a számítógépeket.



Az internetes hálózatok vírusfertőzésének hírét az ukrán rendőrség kiberbűnözés elleni osztályának vezetője is megerősítette. Szavai szerint a kiberrendőrség munkatársai már kiérkeztek az állami Oscsadbankhoz és az Ukrtelekomhoz, hogy a helyszínen segítsenek a támadás elhárításában és a rendszerek működőképessé tételében.