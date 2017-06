Szárazság

Hőség - Elzárják a köztéri kutakat Rómában

Elzárják a lakosok és turisták által is kedvelt köztéri kutakat Rómában a kánikula és szárazság okozta vízhiány miatt, és az éjszakai víznyomást is csökkentik az olasz fővárosban. 2017.06.28 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A római utcákon sorakozó ivókutak elzárásának még nem ismert a pontos időpontja, de az olasz főváros főpolgármesteri hivatala szerint ez már a következő napokban megtörténhet. Gian Luca Galletti olasz környezetvédelmi miniszter kijelentette, ha továbbra sem hull elegendő csapadék, kritikussá válik a vízhelyzet. Hozzátette, a római közkutak elzárása példaként szolgálhat.



Arról a mintegy 2500 kútról van szó, közöttük 280 Róma belvárosában, ahol helyiek és turisták ingyen ihatnak a forróságban, felfrissülhetnek, megtöltik palackjaikat vízzel. A római kutak vize közismerten friss és jó minőségű. A római sajtó kommentárja szerint az utcai kutak elzárása nehéz helyzetbe hozhatja az olasz főváros utcáin élő mintegy 10 ezer hajléktalant, akik számára az utcai kutak elengedhetetlenek.



A kutak elzárására a rendkívüli vízhiány miatt van szükség - jelentette be korábban Virginia Raggi római főpolgármester, aki a római szökőkutak vízellátása elzárását is felvetette.



Ezzel egy időben a legnagyobb római vízszolgáltató (Acea) bejelentette, hogy szeptemberig csökkenti az éjszaka víznyomást a korábbi másodpercenkénti 1500-1600 literről 1300 literre, amelyet a Róma természetes víztározójából, a Braccianói-tóból szivattyúznak le. A korlátozás éjfél és hajnali öt óra között érvényes.



Róma területén már eddig is tilos volt a vízpazarlás, többek között a felesleges locsolás, járműmosás is.



A Coldiretti olasz fogyasztóvédő szervezet szerint precedens nélküli "vízkrízis" sújtja Itáliát. Rómában a megszokott június végi hőmérsékletek legalább öt Celsius fokkal meghaladják a korábbi átlagot, miközben több mint 70 százalékkal kevesebb a csapadék.



Szerdán várják Közép-Olaszországban az afrikai forróság tetőzését negyven fokos és ennél is magasabb hőmérséklettel. A forró levegő és szél miatt kiemelt a tűzveszély egész Dél-Itáliában. Egész Észak-Olaszországban viszont heves viharok követik egymást sűrű villámlással és egyszerre lehulló tetemes csapadékkal, amely csak tovább károsítja a teljesen kiszáradt Pó-alföld termőföldjeit. A Legambiente olasz könyezetvédelmi szervezet azonnali környezeti stratégia kidolgozását szorgalmazta a római kormánytól a félsziget mentésére.