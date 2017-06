Fehér Ház

Sean Spicer megint összekapott a tudósítókkal

Fotó: AFP

A washingtoni Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer hétfőn ismét vitába keveredett több fehér házi tudósítóval.

A szokásos napi sajtótájékoztatón a CNN hírtelevízió munkatársa, Jim Acosta félbeszakította a szóvivőt, és azt kérdezte tőle: miért nem engedik be a terembe a televíziós kamerákat. Egy múlt heti döntés szerint ugyanis a Fehér Házból kitiltották a kamerákat, s a televíziók napok óta csak hangban és állóképekkel közvetítettek a konferenciáról.

"Miért nem kapcsoltatja be a kamerákat" - vágott bele Spicer tájékoztatójába Acosta, majd egy újságírónő nehezményezte, hogy "drasztikus változások" történtek a Fehér Ház sajtótájékoztatóin, különösen az elnök május végén kezdődött külföldi útjai óta. Több más újságíró is magyarázatot követelt, Acosta hangja azonban kivált a többieké közül.

"Ön az Egyesült Államok kormányának adófizetők által finanszírozott szóvivője. Tudna legalább magyarázatot adni arra, hogy a kamerákat miért kapcsoltatják ki?" - kérdezte.

Spicer alig jutott szóhoz a zűrzavarban, majd közölte: továbbra is váltogatni fogják a módszereket, egyik nap lehet majd képben is közvetíteni a tájékoztatót, más napokon viszont nem. Donald Trump Narendra Modi indiai kormányfővel tartandó hétfői sajtótájékoztatójára utalva Spicer azt mondta: "szeretném, hogy az elnök hangja határozza meg a napot".

Trump és Modi tájékoztatóján a Fehér Ház Rózsakertjében valóban ott lehettek a tv-kamerák is.

A szóvivő a hangzavarban hozzátette: "Csak az történik, amit már az első naptól kezdve mondtunk."

Még a napi sajtóértekezlet előtt a fehér házi tudósítók szövetségének képviselői megbeszélést folytattak Spicer szóvivővel. A szervezet - aggodalmát kifejezve - felhívta a szóvivő figyelmét annak fontosságára, hogy a vezetőik felé megfogalmazott kérdések révén az amerikaiak megismerhessék a politikusok álláspontját.

Az amerikai sajtó egy részének kifejezetten rossz a viszonya Trumppal, s az elnök a gyakori Twitter-bejegyzéseit éppen azzal magyarázza, szeretné elkerülni, hogy mondandója a sajtó közvetítésével jusson el a választókhoz.

Az AP amerikai hírügynökség szerint a Trump-kormány elsősorban a saját támogatói bázisát szeretné elérni a média felhasználásával, erről tanúskodik, hogy az elmúlt héten két interjút is adott a republikánusokhoz közel álló Fox News tv-csatorna "Fox and Friends" című reggeli műsorának.