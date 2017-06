USA-Politika

Trump szerint a Demokrata Párt összejátszott Clintonnal, hogy megbuktassa Bernie Sanderst

hirdetés

Donald Trump amerikai elnök szerint a Demokrata Párt vezetése a tavalyi előválasztáskor összejátszott Hillary Clintonnal, hogy legyőzze pártbeli vetélytársát, Bernie Sanders szenátort.

Trump Twitter-bejegyzésben tért vissza a tavalyi választásokra valószínűleg azért, mert - bár a történtek már tavaly nyilvánosságra kerültek - a szenátus igazságügyi bizottsága vizsgálatot indított. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön: Loretta Lynch, az Obama-kormányzat volt igazságügyi minisztere összejátszott-e Hillary Clintonnal és gyakorolt-e politikai nyomást a demokraták elnökjelöltjének e-mail-botránya ügyében folytatott nyomozásra, továbbá egyeztetett-e Bill Clinton korábbi elnökkel, Hillary Clinton férjével.

Tavaly a kampány hajrájában Loretta Lynch egy arizonai repülőtér hangárjában találkozott Bill Clintonnal, aki később azt nyilatkozta, hogy "családi dolgokról beszélgettek". A találkozó után a The Wall Street Journal hosszas oknyomozó riportot közölt az igazságügyi minisztérium személyi állományáról és a riportból kiderült: a döntéshozó és a középvezetői posztokon korábbi demokrata párti tisztségviselők vagy rokonaik ültek.

Trump már korábban felvetette, hogy Hillary Clinton a választási kampány idején összejátszott a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) és az igazságügyi minisztériummal. A minisztérium felügyelete alá tartozó FBI folytatta ugyanis a nyomozást az úgynevezett e-mail-botrány ügyében: Clinton külügyminiszterként a magánszerverét is használta hivatalos levelezésre, így felmerült, hogy titkosított, szigorúan bizalmas információk is szivároghattak ki.