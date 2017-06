Illegális bevándorlás

A francia kormány nem engedélyezi új befogadó központ felállítását Calais-ban

Nem engedélyezi új befogadóközpont felállítását a francia kormány az észak-franciaországi Calais közelében, ahol nyolc hónappal a dzsungelnek is nevezett menekülttábor felszámolása után ismét megjelentek a Nagy-Britanniába átjutni próbáló illegális bevándorlók.

A "helyzet felmérésére" a helyszínre látogatott pénteken Gérard Colomb belügyminiszter, miután kedden halálos balesetet okozott egy útakadály, amit a menekültek faágakból építettek az útra. Egy lengyel kisteherautó csapódott bele annak a három kamionnak az egyikébe, amelyek az útakadály miatt kénytelenek voltak leállni az úton. A jármű lengyel sofőrje meghalt.

A belügyminiszter Calais-ban egyértelművé tette: nem lesz semmilyen új sürgősségi vagy más befogadóközpont a környéken.

"Nem akarunk központot itt, mert amint központot építünk, az hívó szó" - mondta a miniszter, mielőtt a város vezetőivel, a rendőrség, valamint a helyi gazdasági élet és a menekültsegítő szervezetek képviselőivel találkozott.

Jacques Toubon francia emberi jogi ombudsman egy héttel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy "kivételesen és példátlanul súlyos jogsértéseket" követnek el a hatóságok Calais-ben a migránsokkal szemben.

Jelenleg mintegy 5-600 migráns tartózkodik a környéken, köztük nők és gyerekek. Mivel a hatóságok nem tűrnek el ideiglenes menedékeket, az emberek kénytelenek a puszta földön aludni. A vízvételező helyeket is felszámolták, ezért a helyszínen nem lehet sem inni, sem mosakodni - tette hozzá az ombudsman.

Toubon azt is kifogásolta, hogy a segélyszervezeteknek csak egy órája van arra, hogy kiosszák a vacsorát. Ez azonban nem elég arra, hogy mindenkit ellássanak.

A hatósági bánásmódot az érintett segélyszervezetek is bírálták. Emmanuel Macron államfő a bírálatokat követően emberséges bánásmódot kért a hatóságoktól a migránsokkal szemben, és ígértet tett a menekültjog reformjára. Ennek kapcsán a belügyminiszter elmondta, hogy két héten belül elkészül a törvénytervezet, amellyel "drasztikusan csökkeni fog" a menekültkérelmek elbírálásának ideje, az ugyanis jelenleg legalább másfél évig eltarthat.