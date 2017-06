Éberkóma

Észak-Korea tagadja, hogy megkínozták a fiatal amerikait

2017.06.23

Észak-Korea tagadja, hogy megkínozták Otto Warmbiert vagy kegyetlenül bántak volna a fiatal amerikai férfival, aki pár nappal azután halt meg a héten, hogy éber kómában szállították haza a kommunista diktatúrából - derül ki az észak-koreai állami hírügynökség pénteki jelentéséből.

Észak-Korea most először reagált hivatalosan a férfi halála óta, akit saját bevallásuk szerint humanitárius okokból engedtek szabadon. Most a diktatúra azt állítja: a hatályos törvényeknek és nemzetközi normáknak megfelelően bántak amerikai foglyukkal.



Warmbiert államellenes bűntett miatt 15 év kényszermunkára ítélték Észak-Koreában. Az volt a bűne, hogy el akart lopni egy propagandaplakátot phenjani szállodája egyik lezárt folyosójáról. Nagyjából egy évvel ezelőtt kómába esett, amit Észak-Korea azzal magyarázott, hogy a férfi botulizmust kapott, majd altatót adtak be neki. Ezt sem a család, sem az amerikai diplomáciai nem hiszi el. Az amerikai orvosok nem találták botulizmus nyomát a férfi szervezetében. A botulzimust egy baktérium által termelt méreganyag okozza.