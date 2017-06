Nagy-Britannia

Kiengedték a kórházból Fülöp herceget

Hazatérhetett a kórházból csütörtökön Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, akit közelebbről nem részletezett fertőzéses tünetekkel kezeltek. 2017.06.22 14:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fülöpöt kedd este szállították a VII. Eduárd király nevét viselő londoni kórházba a királyi házaspár windsori rezidenciájáról, de a Buckingham-palota hivatalos tájékoztatása szerint csak elővigyázatossági intézkedésről volt szó.



Fülöp herceg két éjszakát töltött a királyi család házi kórházának számító intézményben, ahonnan csütörtökön visszatért Windsorba.



Az udvar nem részletezte Fülöp herceg betegségének mibenlétét, csak annyit közölt, hogy a panaszok egy hosszabb ideje fennálló egészségi problémából eredtek.



A Buckingham-palota illetékesei hangsúlyozták, hogy Fülöp nem sürgősségi ellátásra szorult, hanem orvosa tanácsára vonult be kivizsgálásra a kórházba.



A herceg a kórházi kezelés miatt nem vehetett részt az új parlamenti évad szerdai megnyitóján, amelyen hitvese, a 91 esztendős II. Erzsébet királynő ismertette kormánya törvényalkotási programjának fő elemeit.



A királynő a hagyományoknak megfelelően a Lordok Házában olvasta fel a kormány által összeállított cselekvési tervet, de ezúttal nem Fülöp, hanem Károly trónörökös, a házaspár elsőszülött fia ült az uralkodó mellett a brit parlament felső kamarájának kettős trónszékén.



A királynő programja egyebekben nem módosult, a parlamenti megnyitó után az eredeti terveknek megfelelően megtekintette a rangos Royal Ascot lóversenysorozat futamait.



Néhány hete bejelentették, hogy Fülöp ősztől visszavonul a közszerepléstől. A herceg augusztus végéig eleget tesz az előre egyeztetett programjában szereplő összes nyilvános megjelenési kötelezettségének, utána azonban már nem fogad el meghívásokat ilyen eseményekre, bár az udvar azt nem zárja ki, hogy egyes nyilvános eseményeken Fülöp a későbbiekben is megjelenhet.



Fülöp herceg tavaly 110 hivatalos programon vett részt saját jogán, 780 társadalmi és jótékonysági szervezet elnöke, fővédnöke vagy tagja, és e szervezetekkel a jövőben is kapcsolatban marad, jóllehet aktív szerepet nyilvános megjelenések formájában ősztől már nem vállal ezeknek az intézményeknek a munkájában.

