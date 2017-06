Kínzás

Nyárson sütve kínozzák a foglyokat titkos jemeni börtönökben

Olyan börtönöket üzemeltetnek Jemenben, ahol már százak tűntek el az al-Kaida utáni hajtóvadászatban, és napi rendszerességgel kínozzák az embereket. 2017.06.22 13:09 MTI

Az AP 18 olyan épületet azonosított, ahol valódi rémtettek történtek. A titkos börtöntökben volt, hogy nyársra kötözték és a tűz fölött forgatták a foglyokat.



Az AP-nak korábbi foglyok, jemeni illetékesek és jogvédők számoltak be a börtönről és tevékenységéről. Állítólag még a jemeni kormány sem tud a börtönök létezéséről, vagy illetékesei nem léphetnek be az épületekbe, az Egyesült Arab Emírségek és vele szövetséges jemeniek működtetik ezeket.



Ezek a titkos kínzóbörtönök megtalálhatók kikötőkben, katonai bázisokon, villaépületekben, repülőtéren és még éjszakai bárokban is működnek.



A foglyok elmesélték, hogy egy fekáliával szennyezett konténerbe zárták őket bekötött szemmel, verték, és rendszeresen megerőszakolták őket.



Azt is hozzátették, hogy esetenként csak pár méterre voltak tőlük az amerikai katonák.



Az egyik fogoly, akit dróttal korbácsoltak, elmondta, hogy hallani lehetett a sikolyokat. Az egész helyet rettegés tölti be. Majdnem mindenki beteg, a többiek szinte a halálukon vannak. Aki panaszkodik, azt azonnal viszik a kínzókamrába - majd hozzátette, volt olyan eset, amikor alágyújtottak a konténernek, hogy az megteljen füsttel.



Jogvédők azt mondják, hogy legalább 1900 embert vittek el a titkos börtönökbe és többségük még most is ott raboskodik.



Az amerikai katonák azt mondták, hogy a Pentagon is hallott a eltitkolt kínzóbörtönökről, de ők nem vettek részt semmilyen visszaélésben vagy jogsértésben.



Az amerikai védelmi tárca vezetője szerint mindig a legmagasabb emberi és szakmai elvárásoknak megfelelően járunk el. Semmit nem hagynánk szó nélkül, hiszen kötelesek vagyunk jelenteni az emberi jogok bármilyen megsértését.



Az Egyesült Arab Emírségek közleményt jutatott el az amerikai hírügynökséghez, amelyben mindent tagad. Nincsenek titkos fogva tartó központok, a fogva tartottakat pedig nem kínozzák vallatás közben - írják.