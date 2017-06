Terror

Több embert letartóztattak a brüsszeli merényletkísérlet miatt

A marokkói Uszáma Zárjúh kedd este próbálta felrobbantani a táskájában lévő robbanószerkezetet, de a félresikerült detonációban senki nem sebesült meg.

Négy embert őrizetbe vettek a belga hatóságok a két nappal ezelőtti brüsszeli merényletkísérlettel kapcsolatban, az előállítottak állítólag rendszeres kapcsolatban voltak a támadás elkövetőjével - jelentette a helyi sajtó csütörtökön.

A Le Soir című belga lap értesülései szerint a szerda éjjeli őrizetbe vételek három brüsszeli negyedben történtek: Koekelbergben, Anderlechtben és Molenbeekben. A belga szövetségi ügyészség arról számolt be, hogy az érintettek előzetes letartóztatásáról csütörtökön fog dönteni a bíróság.

A marokkói állampolgárságú Uszáma Zárjúh kedd este megpróbálta felrobbantani a táskájában lévő robbanószerkezetet a belga főváros központi pályaudvarán, de a félresikerült detonációban senki nem sebesült meg. A férfit percekkel később agyonlőtték a közelben járőröző katonák. A támadás elkövetőjeként egyetlen csoport sem jelentkezett, a nyomozók szerint azonban a tettes bizonyos jelek szerint szimpatizált az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel.

Tavaly március 22-én a belga fővárosban a Zaventem repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre, harminckét ember halálát okozva. A robbantásos merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. Belgiumban azóta is hármas, azaz "súlyos" fokozaton tartják a terrorkészültségi szintet. Ez azt jelenti, hogy a veszély jelentős, "lehetséges és valószínű" terrortámadás.