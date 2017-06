Vatikán

Félmillió dolláros segélyt küld Ferenc pápa Dél-Szudánba

A Pápa Dél-Szudánért elnevezésű segélycsomag mintegy félmillió dollárral járul hozzá az afrikai államban már folyamatban levő, egyházi szervezetek és intézmények működtette humanitárius projektekhez az egészségügy, a mezőgazdaság és az oktatás terén.

Mintegy félmillió dolláros egészségügyi, mezőgazdasági és oktatási segítséggel támogatja Dél-Szudán lakosságát Ferenc pápa - derül ki a Pápa Dél-Szudánért nevű humanitárius projektből, amelyet szerdán mutattak be a Vatikánban.



A segélyprogramot bemutató Peter Turkson bíboros, a vatikáni Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériumának elnöke elmondta, hogy Ferenc pápa személyesen akart közel lenni Dél-Szudán szenvedő lakosságához, de a katolikus egyházfő idén októberre tervezett látogatását egyelőre elhalasztották az afrikai országban dúló konfliktusok miatt.



A pápa nem mondott le arról, hogy elmenjen Dél-Szudánba, de addig is segíteni igyekszik - hangsúlyozta Turkson bíboros. Hozzátette, ghánai születésűként büszke arra, hogy a Dél-Szudánt támogató egyházi projektet képviselheti.



A Pápa Dél-Szudánért elnevezésű segélycsomag mintegy félmillió dollárral járul hozzá az afrikai államban már folyamatban levő, egyházi szervezetek és intézmények működtette humanitárius projektekhez az egészségügy, a mezőgazdaság és az oktatás terén. Mások mellett két dél-szudáni kórház részesül a pénzből, amely vetőmag és mezőgazdasági eszközök beszerzését is szolgálja, valamint oktatási és képzési programokat, például tanítók, szülésznők és földművesek képzését.



A Vatikán közlése szerint az összeg a mindenkori pápa által jótékonyságra felhasználható pénzadományokból származik, az Átfogó Emberi Fejlődés hivatalától, valamint magánszemélyektől.



A mintegy 13 millió lakosú Dél-Szudánban az ENSZ szerdai adatai szerint 6 millióan éheznek. Bolygónk egyik legsúlyosabb humanitárius válsága zajlik a törzsi konfliktusok és 2013 óta polgárháború dúlta országban, ahonnan 1,8 millióan vándoroltak a közeli Ugandába, Kenyába, Etiópiába és Szudánba, jelentős többségükben gyerekek.