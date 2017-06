Franciaország

Kettészakad a francia jobboldal

Az Emmanuel Macron francia államfő politikáját támogatni kívánó jobboldali képviselők önálló frakciót alakítanak a nemzetgyűlésben a centrista UDI párt képviselőivel - jelentette be szerdán Thierry Solere, a csoport vezetője, aki az elnökválasztási kampányban Francois Fillon konzervatív jelölt szóvivője volt. Ezzel kettészakad a legnagyobb francia ellenzéki párt, a jobbközép Köztársaságiak.



"Egy új frakció létrehozásán dolgozunk, amely új erő lesz a parlamentben" - mondta Thierry Solere, az UDI elnökével, Jean-Christophe Lagarde-dal tartott közös sajtótájékoztatóján a nemzetgyűlésben. A frakció "konstruktívan lép fel a kormány azon reformjaival szemben, amelyekre az országnak szüksége van" - tette hozzá.



Az új politikai erő a harmadik legnagyobb lesz a nemzetgyűlésben.



A Köztársaságiak 112 mandátumot szereztek a vasárnapi nemzetgyűlési választásokon. Képviselőik közül mintegy húszan indították a frakcióalapítási folyamatot, amelyhez csatlakozott az UDI 18 képviselője.



"Más képviselők is csatlakozni fognak, nagyon nyitott lesz a működésünk" - hangsúlyozta Thierry Solere, aki a jobboldalról érkezett miniszterelnökhöz, Edouard Philippe-hez közelálló politikusnak számít. Arra a kérdésre, hogy az új frakció a kormányfő kérésére alakul-e meg, Solere cáfolta, hogy "a kormány utasítására" cselekedne. Elmondta, hogy a frakció vagy támogatni fogja a kormány intézkedéseit vagy tartózkodni fog a döntésekkor.



Arra kérdésre, hogy új pártot is alapítanak-e a magukat "konstruktívnak" nevező jobboldaliak, a politikus azt mondta: "Meglátjuk mindennek a következményét".



Jean-Christophe Lagarde, az UDI elnöke megerősítette, hogy nem a miniszterelnöknek akarnak engedelmeskedni, de "nehéz lenne nem szóba állni vele". Ugyanakkor a nemzetgyűlésben ellenzéki csoportként kívánják magukat regisztrálni, így ugyanis több bizottsági helyhez és egyéb eszközökhöz juthatnak.



Ez azt jelenti, hogy a kormányról tartandó bizalmi szavazáskor július 4-én ez az új frakció tartózkodni fog.



A bejelentéssel egyidőben a Köztársaságiak hivatalos frakciója is összeült és újraválasztotta vezetőjének Christian Jacobot, aki az előző nemzetgyűlésben is az ellenzéki csoport vezetője volt.



Az új nemzetgyűlés hétfőn ül össze először, a frakciók hivatalosan kedden alakulnak meg.



Az új kormány tagjait délután 6 órakor nevezi ki az államfő. A miniszterelnök személye nem változik.



Elemzők szerint elképzelhető, hogy a "konstruktívak" valamilyen tárcát kapnak a kormányban, amelyből legalább négy miniszter távozik, köztük az állítólagos fiktív európai parlamenti asszisztensi állások miatt ügyész vizsgálat alá került Demokrata Mozgalom (Modem) tagjai.

Vezetőjük Francois Bayrou igazságügyi miniszter és a párt alelnöke, Marielle de Sarnez Európa-ügyi miniszter szerda reggel jelentette be a távozását. Ez utóbbi a Modem nemzetgyűlési frakciójának vezetője lesz. A szintén modemes Sylvie Goulard védelmi miniszter már kedden jelezte, hogy nem lesz tagja az új kabinetnek.



Hírmagyarázók szerint a Modem politikusai Emmanuel Macron államfő nyomására távoznak, miután jelenlétük kínossá vált a közélet megtisztítását zászlajára tűző kormánynak. Ugyanakkor az államfő nem akarta belső ellenzéké tenni a politikailag kínossá vált partnert, akinek sokat köszönhet az elnökválasztási kampányban nyújtott támogatásért. A Modemnek 42 képviselője lesz az új nemzetgyűlésben és támogatni fogja a kormányt. Az elnök Köztársaság lendületben nevű pártjának egyébként 302 képviselővel a Modem nélkül is kényelmes többsége lett a törvényhozásban a vasárnap befejeződött választások után.