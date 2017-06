Terror

Megölték az Iszlám Állam legfőbb ideológusát

Fotó: AFP

Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője kedden megerősítette, hogy egy Szíriában végrehajtott légicsapásban végeztek az Iszlám Állam terrorszervezet "főmuftijával".

Jeff Davis újságíróknak elmondta, hogy Turki al-Binalit május 31-én, a kelet-szíriai Majádínban ölte meg az amerikaiak vezette nemzetközi koalíció.

Al-Binalit a Pentagonban a terrorszervezet vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi bizalmasaként tartják számon, hírszerzési források szerint ő irányította az Iszlám Állam külföldi harcosainak toborzását.

"Ő gondoskodott a gyilkosságokra és más atrocitásokra buzdító propagandáról is" - mondta el Jeff Davis. A szóvivő hozzátette: al-Binali videón rögzített több, saját maga által kifejtett érvelést, amellyel megpróbálta igazolni és bátorítani ártatlanok lemészárlását.

Sajtójelentések korábban beszámoltak arról is, hogy al-Binali vallásos köntösbe burkolt igazolásként fogalmazta meg, hogy miért "jogos" az iraki jazidi kisebbséghez tartozó nők rabszolgasorba taszítása.

A bahreini születésű al-Binali haláláról már korábban is elterjedtek hírek, azonban azokat soha nem erősítették meg. A Pentagon szerint halála jelentős csapás az Iszlám Állam terrorszervezetre.

A Pentagon szóvivője azt is elmondta, hogy a terroristák jó része Rakkából éppen Majádínba menekült.