Rekord Törökországban

Több mint 200 kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe Ankarában

A beszámoló szerint mintegy 3 ezer rendőr összesen 257 különböző helyszínen csapott le a török fővárosban. 2017.06.20 15:51 MTI

A török hatóságok kedden Ankarában őrizetbe vettek 208 kábítószer-kereskedőt, az ország valaha végrehajtott legnagyobb kábítószer-ellenes rendőrségi műveletében - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.



A beszámoló szerint mintegy 3 ezer rendőr összesen 257 különböző helyszínen csapott le a török fővárosban. A razziában a rendőrség különleges egységei is részt vettek, de a hatóságok kutyákat és két helikoptert is bevetettek.



A tartományi kormányzó hivatala közölte: a műveletben kézre került 90 csomag heroin, 46 csomag kokain, 2 kilogramm marihuána, 12 csomag szintetikus marihuána, valamint 417 ópiumtartalmú kábítószer. A drogok mellett a rajtaütések során 22 fegyvert és több lőszert is lefoglaltak.



Mahmut Karaaslan ankarai rendőrfőkapitány az Anadolunak nyilatkozva elmondta: a razziára 6 hónapja készültek.