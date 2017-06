Illegális bevándorlás

Migránsok útakadálya okozott halálos balesetet Calaisnál

A helyi prefektúra tájékoztatása szerint hajnali 3.45 órakor egy lengyel rendszámú kisteherautó csapódott bele annak a három kamionnak az egyikébe, amelyek az útakadály miatt kénytelenek voltak leállni az úton. A meghalt sofőrt egyelőre nem sikerült azonosítani.



Az egyik feltartóztatott kamionról kilenc eritreai migránst szedtek le a rendőrök, és előállították őket.

Fotó: AFP/Getty

Régebben, amíg állt a dzsungelnek nevezett sátorváros a calais-i kompkikötőnél, mindennapos gyakorlat volt, hogy a migránsok útakadályokat építettek, hogy így lassítsák le az Anglia felé tartó kamionokat, hogy fel tudjanak mászni vagy ugrani rájuk.



A tábor felszámolásával az útakadályok is eltűntek, és csak most, május végén jelentek meg újra, amikor a migránsok is érezhetően visszatértek a város környékére. Jelenleg 4-600 migráns él Calais-ban és környékén ínséges körülmények között, abban reménykedve, hogy átjuthatnak a La Manche-csatornán.