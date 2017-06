Csalás

Csalás miatt vádat emeltek az egyik legnagyobb brit bankcsoport négy volt igazgatója ellen

Fotó: AFP

Csalás előkészülete és jogosulatlan pénzügyi segítségnyújtás címén vádat emeltek kedden az egyik legnagyobb brit befektetési bankcsoport, a Barclays és négy volt vezetője ellen.

A súlyos csalási ügyek felderítésére szakosodott brit nyomozóiroda (Serious Fraud Office, SFO) keddi bejelentése szerint az ügy a 2008-as pénzügyi válságig nyúlik vissza, amikor a Barclays - több más, megrendült helyzetű brit nagybanktól eltérően - nem kívánt költségvetési tőkejuttatást igénybe venni a brit kormánytól, hanem a piacról hajtott fel pótlólagos tőkét.

Az SFO szerint a vádemelés a Barclays, valamint a Qatar Holding és a Challenger Universal Ltd. katari alapok között 2008 júniusa és októbere között lezajlott tranzakciókkal van összefüggésben, és kiterjed egy 3 milliárd dolláros hitelkeretre, amelyet a Barclays nyújtott 2008 novemberében a katari államnak.

A cég mellett az SFO vádat emelt John Varley, a Barclays akkori vezérigazgatója és három volt területi igazgató ellen is.