Adat

200 millió amerikai személyes adatai szivárogtak ki

hirdetés

Fotó: AFP

Csaknem 200 millió amerikai választó személyes adatai szivárogtak ki az interneten - tudatta helyi idő szerint hétfőn az adatbázist megtaláló UpGuard nevű informatikai cég.

Az adatbázist a Republikánus Párt használta a tavalyi elnökválasztási kampányban. A kiberbiztonsági cég az Amazon felhőszolgáltatásában bukkant rá az adatokra, amelyek között a nevek, a születési adatokat, a lakcímek, az etnikai és vallási hovatartozás és a választói preferenciák is szerepelnek.

Chris Vickery, az UpGuard munkatársa előbb 1,1 terabájt információt töltött le a tárhelyről, majd sikerült azt is kiderítenie, hogy a republikánusok választási kampányában dolgozó külsős cégek "hagyták ott" az így bárki számára elérhető adatbázist, anélkül, hogy biztonságba helyezték volna.

Vickery további 24 terabájt adatot mentett el, majd az egész ügyet nyilvánosságra hozta.

Az adatbázist januárban frissítették utoljára. A választókról szóló személyes információk mellett több mint kilencmilliárd adat és elemzés volt még a felhőben; ezek főleg választói preferenciákat és választói magatartást modelleztek.

Az UpGuard szakértői szerint az adatbázis összeállítói "tehetségesen és elképesztően pontosan" dolgoztak.

Az egyelőre nem derült ki, hogy hozzáfért-e bárki is a fájlokhoz, mielőtt az UpGuard biztonságba helyezte őket.