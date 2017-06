Online terror

A Facebook után a Google is vadászni fog a szélsőséges és terrorizmushoz köthető tartalmakra

A Facebook után a Google is felveszi a harcot a világhálón a szélsőséges, vagy a terrorizmushoz köthető tartalmak ellen, ezek minél gyorsabb eltávolítását ígérve.

Nem hivatalos bejelentéssel, hanem a cég honlapján közzétett blogbejegyzéssel tudatta hétfőn az internetes óriáscég, hogy videóplatformján fellép a "szélsőséges, vagy terrorizmushoz kapcsolódó tartalmak" ellen.

"Másokhoz hasonlóan mi is évek óta azon dolgozunk, hogy azonosítsuk és eltüntessük oldalainkról a szabályzatunkban foglaltakkal ellentétes tartalmakat. Valójában - bármilyen kínos legyen is ezt elismerni - még többet kell tennünk" - fogalmazott a honlapon név nélkül, tehát a cég állásfoglalásaként közzétett bejegyzés. A Google egyben leszögezte: "összetett feladat ez, hiszen például ha a BBC videót tesz közzé egy terrorista merényletről, akkor ennek hírértéke lehet, de minősíthető az erőszak dicséreteként is, attól függően, hogy ki tette fel a videót".

A Google mindenesetre ígéretet tett arra: erősíti a mesterséges intelligencia alkalmazását, hogy "a számítógépek segítségével a lehető leggyorsabban azonosíthassuk és eltávolíthassuk a szélsőséges tartalmakat". A kaliforniai székhelyű vállalat egyúttal arra is ígéretet tett, hogy jelentős mértékben növeli szakembereinek létszámát, hogy segítségükkel gyorsabban megszűrhesse a tartalmakat.

"A gépek ugyan segítenek nekünk, de az emberi tapasztalat nélkülözhetetlen annak megállapításakor, hogy egy videó propagandaanyag-e, vagy hírértéke van" - fogalmazott bejegyzésében a Google.

A cég nem-kormányzati szervezetekkel és a fanatizmus és gyűlölet ellen küzdő szervezetekkel is az eddigieknél intenzívebben kíván együttműködni a radikalizálásra és fanatikusok toborzására alkalmas tartalmak kiszűrésére, továbbá reklám-videókkal próbálja semlegesíteni az eddig nyilvánosságra került tartalmakat.

A cég megerősíti küzdelmét a szélsőséges vallásos tartalmak és az ideológiai felsőbbrendűséget hirdető videók ellen.

A Google egyébként már májusban jelezte, hogy megerősíti ellenőrzési rendszerét. Azt követően kényszerült erre, hogy a nagy hirdetők bojkottot szerveztek ellene antiszemita, gyűlöletkeltő és terrorizmust dicsérő tartalmak megjelenítése miatt.

A Facebook a múlt héten jelentette be, hogy minden "terrorista, vagy terrorizmust dicsérő bejegyzést" eltávolít. "Azt szeretnénk, hogy a Facebook olyan környezet legyen, amely ellenséges a terroristákkal" - fogalmazott, szintén a honlapján közzétett bejegyzésben, a közösségi oldal.

A nagy internetes tartalomszolgáltatókat egyre nagyobb nyomás éri és egyre több kormány részéről, hogy hatékonyabban lépjenek fel az ilyen jellegű tartalmak ellen. A legutóbb a G7-es országcsoport május végén tartott csúcsértekezletén került szóba az internetes cégek ellenőrző tevékenységének fontossága.