Ukrán válság

Kijev hivatalosan is agresszornak akarja minősíteni Oroszországot

hirdetés

Fotó: AFP

Napokon belül a kijevi parlament elé kerül az az elnöki törvényjavaslat, amelyben Ukrajna hivatalosan agresszornak, azaz vele hadban álló félnek minősíti Oroszországot - biztosított efelől Artur Heraszimov, a Petro Porosenko elnök mögött álló parlamenti frakció vezetője hétfői kijevi sajtótájékoztatóján.

A politikus elmondta, hogy az előterjesztés elnevezése várhatóan a Donyec-medencei megszállt területek Ukrajnába történő reintegrálásáról szóló törvényjavaslat lesz. Magyarázata szerint valójában arról van szó, hogy új megoldást találjanak a jelenleg Kijev által nem ellenőrzött területek fölötti irányítás visszaszerzésére a jelenleg érvényben lévő terrorellenesnek nevezett művelet helyett, amelyen már rég túlnőtt a több int három éve tartó válság.

Rámutatott arra, hogy mostanra sikerült az ukrán a hadsereget felfejleszteni a kellő hatékonysági szintre, továbbá a hazai hadiipart is újraélesztették, Oroszország viszont úgynevezett hibridháborút vív Ukrajnával szemben.

Elemzők több ízben elmagyarázták: az új keletű hibridháború - amelyet Oroszország vív jelenleg Ukrajnával szemben, s amelyre a történelem folyamán ez idáig nem volt példa - főként abban valósul meg, hogy hadüzenet nélkül avatkozik be egy állam a másik területén katonai erővel, továbbá felhasználja a választott vezetéssel való szembenállásra a helyi lakosságot, a konfliktust pedig belső válságként, "polgárháborúként" igyekszik beállítani. Ezen túlmenően a hagyományos fegyveres hadviselés mellett erőteljes propagandát folytat a központi vezetés és az ukrán fegyveres erők lejáratására, felhasználva ehhez a modern média, az internet nyújtotta lehetőségeket. Utóbbit olyan hackertámadásokra is felhasználja, amelyekkel komoly károkat okozhat megbéníthat például létfontosságú ellátórendszereket a támadott országban. Ismert, hogy Ukrajnában egy ilyen hackertámadás okozott a múlt év végén komoly áramszünetet több ukrán településen.

Az ukrán elnök Trump segítségét kérheti

"Át kell térnünk egy teljesen új, globálisabb szintre az orosz agresszorral szembeni védelemben" - fogalmazott Heraszimov. Hozzátette, arról van szó, hogy "új szintre emelik az agresszorral való szembenállást".

Újságírói kérdésre viszont azt válaszolta, hogy a törvényjavaslatban nincs szó hadiállapot bevezetéséről. Biztosított afelől is, hogy Kijev továbbra is tartani kívánja magát a válság békés rendezéséről szóló minszki megállapodásokhoz.

A terrorellenes műveletről a szembenállás más módjára történő áttérés szükségességét a múlt héten vetette fel Olekszandr Turcsinov, a közvetlenül az államfő alá rendelt, befolyásos ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács (RNBO) vezetője. Álláspontját kifejtve kiemelte, hogy hatékonyabban tudná felvenni az ország a harcot az Oroszország által Ukrajna ellen vívotthibridháborúban, ha Kijev hivatalosan az orosz agresszor által megszállt területekké nyilvánítaná Luhanszk és Donyeck megye szakadár ellenőrzésű területeit, pontosan kijelölné azokat az állami szintű intézkedéseket, amelyeket a felszabadításuk érdekében meg kell tenni, továbbá ennek megfelelő jogokkal ruházná fel az ukrán fegyveres erőket az agresszorral szembeni fellépéshez.

Ukrán sajtójelentések szerint az új típusú ellenállás részleteit kívánja Porosenko megvitatni Donald Trump amerikai elnökkel washingtoni látogatása alatt. Két elnök megbeszélése kedden várható, Porosenko hétfő este utazik el az Egyesült Államokba.

Denisz Pusilin donyecki szakadár politikus hétfőn az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság hírügynökségének jelentése szerint úgy vélekedett a kérdésben, hogy az ukrán parlament elé előkészített törvényjavaslat aligha teremt békét a térségben.