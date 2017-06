Újabb merénylet Londonban

Scotland Yard: terrortámadás történt

Hétfő hajnalban egy furgon az észak-londoni Finsbury Park mecsetjének tagjai közé hajtott, akik a ramadán böjtjét követő éjszakai imádságról távoztak. 2017.06.19 11:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Scotland Yard terrorcselekményként kezeli az észak-londoni muszlim közösség elleni hétfő hajnali támadást - jelentette be hétfő délelőtt Neil Basu, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese, aki a Scotland Yard országos terrorelhárítási tevékenységének összehangolását irányítja.

Fotó: AFP

Neil Basu, aki a Scotland Yard országos terrorelhárítási tevékenységének összehangolását irányítja, közölte: a nyomozóhatóságok egyelőre nyitott kérdésnek tekintik a gázolásos támadás elkövetőjének indítékait, ettől függetlenül azonban terrortámadásnak tartják a történteket, és a vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága vezeti.



Hétfő hajnalban egy furgon az észak-londoni Finsbury Park mecsetjének tagjai közé hajtott, akik a ramadán böjtjét követő éjszakai imádságról távoztak. A rendőrség végleges adatai szerint egy ember meghalt, nyolc sérültet kórházba szállítottak. Két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket a helyszínen látták el.



Neil Basu hétfői nyilatkozatában elmondta: a támadás akkor történt, amikor a helyi közösség tagjai éppen elsősegélyben részesítettek egy férfit, aki azonban meghalt. A Scotland Yard főparancsnok-helyettese szerint egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy az elhunyt halálát a gázolásos támadás okozta; ennek kiderítése is a vizsgálat egyik feladata.



Hétfői brit médiaértesülések szerint az illető rosszul lett a helyi buszmegállóban, és többen a segítségére siettek, amikor a támadó közéjük gázolt furgonjával.



Neil Basu elmondta, hogy az elhunyt és a sérültek mindegyike a helyi muszlim közösség tagja. Megerősítette azt is, hogy a furgon vezetőjét a közösség tagjai feltartóztatták, és a rendőrség gyilkossági kísérlet gyanújával vette őrizetbe.



A magas rangú rendőrtiszt elismerően szólt a támadót feltartóztatók által tanúsított önmérsékletről és a rendőrségnek nyújtott segítségükről.



Basu szerint a korábbi médiaértesülésekkel ellentétben nincs hír arról, hogy bárki késelésből eredő sérüléseket szenvedett volna. A rendőrség nem tud arról sem, hogy az elkövetőnek lettek volna társai.



Online hírportálok hétfő hajnalban olyan értesüléseket közöltek, hogy a furgon vezetője a gázolás után kiszállt a járműből és legalább egy embert megkéselt. Voltak olyan értesülések is, hogy a jármű vezetőjének két társa volt, akik elmenekültek a helyszínről.



Neil Basu szerint a gázoló által használt furgont a rendőrség már átvizsgálta, és nem talált benne olyasmit, ami bármilyen veszélyt jelentene.



A Scotland Yard nem sokkal korábbi közleménye szerint az elkövetőt is kórházba szállították, és amint onnan távozhat, vizsgálati fogságba kerül, később pedig megvizsgálják elmeállapotát.

