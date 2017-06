Krízis

Hatvanötmillió menekült van a világon

hirdetés

Enyhén emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest, 65,6 millióra nőtt, és ezzel ismét rekordot döntött azoknak az embereknek a száma, akik világszerte konfliktusok, éhezés vagy természeti katasztrófák elől menekülnek - jelentette be hétfőn Genfben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága.



A világszervezet annak tudja be az emelkedést, hogy az utóbbi időszakban Dél-Szudánban pusztító fegyveres konfliktus és éhínség elől a korábbinál 64 százalékkal többen, 1,4 milliónyian menekültek el.



Az idei szám mintegy 300 ezerrel haladja meg a 2015 végi adatokat. A 65,6 millióba a menekülteket, a menedékkérőket és a belső menekülteket is beleszámítják. A jelentés szerint 10 millióan vannak azok, akik a legutóbbi adatközlés óta váltak földönfutóvá. Ez a szám egyébként csökkent, mert a 2016-os adatokban még 12,4 millió olyan ember szerepelt, akinek abban az évben kellett elmenekülnie otthonából.



“Ez a szám így is elfogadhatatlan, és minden eddiginél világosabban megmutatja, milyen fontos a szolidaritás és az összefogás a válságok kezelésében és megakadályozásában” – hangoztatta Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa. A legtöbben, 12 millióan továbbra is a szíriai polgárháború miatt kényszerültek elhagyni otthonukat.