Hanyatlás

A Time magazint is kiadó sajtóbirodalom az idén 300 munkatársat bocsát el

A Time magazint is kiadó amerikai sajtóbirodalom az év végéig 300 munkatársat bocsát el.



A Time Inc. sajtóvállalat adja ki - kisebb, ismeretlenebb lapok mellett - a Time magazint, a People című heti képeslapot, a Sports Illustrated című sportlapot és a Fortune című, tekintélyes gazdasági lapot is.



A cég elnök-vezérigazgatója, Rich Battista szerint "fájdalmas, de szükséges" döntésről van szó. A lapok példányszáma ugyanis folyamatosan csökken és az olvasóközönséget nem sikerült átterelni az online-kiadásokhoz. Az elbocsátásokra az idén év végéig kerül sor, az elbocsátandók több mint felét az Egyesült Államokban lévő szerkesztőségekből küldik el.



Az eladósodott vállalatnak - a tavaly év végén közzétett adatai szerint - 7450 munkatársa van világszerte.



Az anyagi gondok hónapok óta érzékelhetőek voltak. Májusban már felmerült néhány lap eladása, áprilisban pedig a Time magazint is dobra akarták verni. Végül a vállalatvezetés úgy döntött, hogy nem adják el a lapokat, hanem megpróbálnak megegyezni a hitelezőkkel és felfejlesztik az újságok digitális kiadásait. "A Time Inc. gyors átalakuláson megy át egy amúgy is dinamikusan változó iparágban" - fogalmazott Battista a munkatársaknak küldött egyik belső feljegyzésében, hozzátéve, hogy "az átalakításhoz idő és türelem kell".



A Sports Illustrated még az idén videószolgáltatást indít: dokumentumfilmeket és a magazin újságíróinak videóriportjait közlik majd.