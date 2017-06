Terror Nagy-Britanniában

Már majdnem 60 halottja van a londoni toronytűznek

Fotó: AFP

A brit rendőrség szombaton közölte, hogy jelenleg 58-ra teszi azoknak az embereknek a számát, akik valószínűleg odavesztek a londoni Grenfell Towerben pusztító szerdai tűzvészben.

"Sajnálatosan ez ideig 58 emberről van tudomásunk, akik a tűzvész éjszakáján a Grenfell Towerben tartózkodtak és eltűntek, és sajnos ezért azt kell feltételeznem róluk, hogy nem élnek" - közölte Stuart Cundy, a Scotland Yard parancsnoka, aki a 24 szintes toronyházat elpusztító tűz rendőrségi vizsgálatát vezeti.

Hozzátette, hogy a veszteségadat még változhat. A rendőrség eddig 30-ra tette a katasztrófa halálos áldozatainak számát. Szombaton még 19 sérültet ápoltak különböző londoni kórházakban, tízen közülük válságos állapotban vannak az NHS brit állami egészségügyi hatóság szerint.

Theresa May miniszterelnök, akit heves bírálatok értek a katasztrófa kezelése miatt, szombaton rendkívüli kormányülést hívott össze. A kormányfő gondoskodni akar arról, hogy "minden lehetőt megtegyenek a katasztrófa érintettjeinek támogatására" - mondta egy kormányszóvivő.

A nap folyamán May Downing Street-i hivatalában fogadta a katasztrófa érintettjeit és önkéntes segítőkkel is találkozott. Közben a Downing Street bejárata tüntettek a miniszterelnök ellen és Jeremy Corbyn munkáspárti vezető mellett.

Bírálói a kormányfő szemére vetik, hogy késlekedve reagált a katasztrófára, a Grenfell Towernél tett csütörtöki látogatása során nem beszélt az életben maradt lakókkal, hogy az épület nem volt biztonságos, és az illetékesek nem tájékoztatták megfelelően azokat, akik elvesztették szeretteiket és otthonaikat, és nem nyújtottak nekik kellően gyors támogatást.