Vatikán

Afrikáról és a klímapolitikáról is tanácskozott a pápa Merkellel

Afrikáról, a párizsi klímaegyezményről és multilaterális politikai és társadalmi kérdésekről is szó volt Ferenc pápa és Angela Merkel találkozóján szombaton a Vatikánban, s a német kancellár Pietro Parolin szentszéki államtitkárral is egyeztetett az aktuális nemzetközi kérdésekről.



A pápával folytatott, a vatikáni protokoll szerint hosszúnak számító, 40 perces találkozója után Merkel a jelen lévő újságírók szerint sajnálatát fejezte ki, hogy Egyesült Államok kilépett a globális felmelegedés mérséklésére kidolgozott egyezményből.



A katolikus egyházfő és a német kancellár a "falak ledöntésének" szükségességét hangsúlyozta. Téma volt a G20-csoport júliusban esedékes hamburgi csúcstalálkozója, amelynek egyik kiemelt témája szintén az éghajlatváltozás lesz. A világ 19 gazdaságilag fejlett országát és az EU-t tömörítő csoport soros elnöki tisztét jelenleg Németország tölti be.



A magánaudiencián, amelyre Merkelt a férje és egy delegáció is elkísérte, a katolikus egyházfő részvétét fejezte ki Helmut Kohl volt német kancellár pénteken bekövetkezett halála miatt.



Ez volt Ferenc pápa és a német kancellár hatodik találkozója 2013 óta. Legutóbb idén márciusban a Római Szerződések 60. évfordulóján rendezett római EU-csúcstalálkozó alkalmával találkoztak.



A kancellár Vatikánban ellátogatott a pápai állam területén található német temetőbe, valamint a XVI. Benedekről elnevezett német központba. Emellett találkozott Rómában Hans Zollner jezsuitával, a Pápai Gergely Egyetem kiskorúak védelmével foglalkozó központjának vezetőjével.