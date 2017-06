Nagy-Britannia

Ma ünneplik a királynő 91. születésnapját

II. Erzsébet királynő születésnapja április 21-én van, de a jeles ünnepet az évszázados hagyománynak megfelelően mindig júniusban, színpompás katonai tiszteletadással ünneplik meg hivatalosan.

II. Erzsébet királynő (Fotó: Reuters)

A zene, az irodalom és a sport brit világsztárjai, valamint a terror elleni küzdelem hősei szerepelnek a brit uralkodó születésnapi kitüntetési listájának élén.



A 91 esztendős II. Erzsébet királynő születésnapja április 21-én van, de a jeles ünnepet az évszázados hagyománynak megfelelően mindig júniusban, színpompás katonai tiszteletadással ünneplik meg hivatalosan az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség népei.



A szombaton esedékes idei ceremónia előestéjén ismertetett 114 oldalas születésnapi kitüntetési listán 1109 név sorakozik.



Keith Palmer rendőrtisztnek, akit a londoni parlamentnél március 22-én végrehajtott terrortámadás elkövetője ölt meg, az uralkodó a bátor, önfeláldozó helytállásért adható egyik legmagasabb elismerést, a György medált adományozta.



A 48 éves Keith Palmert a magányos támadó, az 52 éves Khalid Masood a parlament kapujánál megkéselte, miután bérelt járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a parlament mellett ívelő Westminster híd zsúfolt járdáján.



A merényletnek a meggyilkolt rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A parlament fegyveres őrsége a támadót agyonlőtte.



Palmer posztumusz kitüntetésének indoklása szerint nem férhet kétség ahhoz, hogy a rendőrtiszt bátorsága, professzionalizmusa, szembeszállása a felfegyverzett terroristával emberéleteket mentett meg.



György medálban részesült a 78 esztendős Bernard Kenny is, aki a tavaly meggyilkolt Jo Cox munkáspárti képviselőnő védelmére kelt, és eközben súlyosan megsérült. Jo Coxot yorkshire-i választókerületében, egy héttel a brit EU-tagságról tartott népszavazás előtt három lövéssel és többtucatnyi késszúrással gyilkolta meg Thomas Mair, akinek tettét a bírósági végzés szerint rasszista, újnáci, fehér felsőbbrendűséget hirdető erőszakos eszmék motiválták.



Jo Cox az EU-tagságot pártoló kampánycsoport egyik legaktívabb tagja volt, emellett kampányolt a szíriai menekültek nagy-britanniai befogadásáért is. Mair késével életveszélyesen megsebesítette a képviselőnő védelmére siető Bernard Kennyt is. A gyilkost tavaly novemberben szabadlábra helyezés lehetősége nélküli, tényleges életfogytiglani börtönre ítélte a londoni központi büntetőbíróság.



Bátorságért érdeméremmel tüntette ki a királynő azt a két rendőrt is, akik őrizetbe vették a felfegyverzett Mairt.



Az uralkodó születésnapi kitüntetettjei között szerepel Joanne K. Rowling, a példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam szerzője, Sir Paul McCartney, a Beatles egykori dalszerzője és basszusgitárosa, és Delia Smith, a világszerte ismert televíziós sztárszakács. Őket II. Erzsébet királynő a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta.

A legidősebb idei kitüntetett a 101. életévében járó Olivia de Havilland színésznő, aki az Elfújta a szél (Gone with the Wind) című legendás filmalkotás egyik főszerepét alakította. A kétszeres Oscar-díjas Olivia de Havilland a lovagi rang női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére feljogosító kitüntetésben részesült.



Ugyanezt az elismerést adományozta a brit uralkodó Julie Walters színésznőnek.



A Brit Birodalom Rendjének parancsnoki címét (CBE) kapta a királynőtől az Andy McNab álnéven publikáló egykori kommandós, a brit hadsereg hírhedt különleges műveleti egysége, az SAS volt tagja, aki az első Öböl-háborúban átélt hajmeresztő kalandjait a Bravo Two Zero című - az egység bevetésének hivatalos kódját címként használó - világhírű könyvében örökítette meg.



A Brit Birodalom Rendjének tisztje (OBE) címét veheti át a teniszsportért tett szolgálataiért Judy Murray, a világranglista első helyén álló Sir Andy Murray teniszsztár édesanyja. Fia, a háromszoros Grand Slam-tornagyőztes és kétszeres olimpiai bajnok Sir Andy alig fél éve, a királynő újévi listáján szerepelt a lovagi rangra emelt kitüntetettek között.