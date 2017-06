Terrorizmus

Terrortámadásokban 142-en haltak meg tavaly Európában

Nyolc európai uniós tagállamban összesen 142-en estek terrorista támadások áldozatául, közülük 135-en vesztették életüket dzsihadistákhoz köthető merényletekben 2016-ban. A halálos áldozatok mellett 379-en sebesültek meg - közölte az Europol friss jelentésében szereplő összesítésre hivatkozva a La Libre Belgique című belga napilap pénteken.



Az uniós rendőri együttműködést koordináló, hágai központú szervezet kimutatása szerint az Európai Unió országaiban tavaly 142 merényletről szereztek tudomást: ez a szám tartalmazza a csak tervig jutó, a meghiúsított, illetve a megvalósított merényleteket is. 2014-ben 226, tavalyelőtt 193 merényletet terveltek ki.



A tavalyi támadások több mint felét, 76-ot az Egyesült Királyság jelentette be, Franciaország 23-at, Olaszország 17-et, Spanyolország 10-et, Görögország 6-ot, Németország 5-öt, Belgium 4-et és Hollandia egyet.



Noha a támadások legtöbbjét valamely kisebbséghez tartozók kezdeményezték, nacionalista indíttatású, vagy a szeparatistákhoz, nem pedig a dzsihadistákhoz köthető merényletek voltak, mégis az utóbbi szedte a legtöbb, 135 halálos áldozatot, mivel a dzsihadisták a támadások legtöbbjében robbanóanyagot használtak. Ilyen indíttatású támadásból tavaly Franciaországban öt, Belgiumban és Németországban négy-négy fordult elő, közülük tíz a kiszemelt áldozatok halálával végződött.



Hozzátették: amíg a dzsihadistákhoz köthető merényletek száma a 2015-ös 17-ről tavaly 13-ra mérséklődött, addig a letartóztatások száma harmadik éve emelkedő tendenciát mutat. 2014-ben 395-re 2015-ben 687-re, 2016-ban pedig 718-ra emelkedett.



Kiemelték azt is, hogy a dzsihadista terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények előkészítésében egyre nagyobb számban vesznek részt nők, kiskorúak, sőt 12 év alatti gyerekek is, csoportban vagy egyénileg tevékenykedve. A letartóztatottak egyharmadának átlagéletkora 25 év vagy annál kevesebb volt. A letartóztatott nők aránya a 2015-ben mért 18 százalékról tavaly 26 százalékra emelkedett.