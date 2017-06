Francia választások

Megtámadtak egy jobboldali politikusnőt egy párizsi piacon

Fotó: AFP

Eszméletét vesztette Nathalie Kosciusko-Morizet volt miniszter, a legnagyobb francia ellenzéki párt, a jobbközép Köztársaságiak képviselőjelöltje csütörtökön egy piacon, ahol egy járókelő inzultálta, miközben kampányolt. Az agressziót több politikus is elítélte, az ügyben ügyészi eljárás indult.

Az országosan ismert Kosciusko-Morizet választási szórólapot osztogatott a választókörzetében, egy párizsi piacon, amikor egy ötven év körüli férfi elvette tőle a köteg papírt és sértegetések közepette az arcába akarta vágni. A védekezni próbáló volt környezetvédelmi miniszter elvesztette az egyensúlyát, elesett, majd percekre elveszette az eszméletét. A helyszínre érkező mentősöknek köszönhetően magához tért, majd kórházba szállították.

Az inzultálást követően a férfi leszaladt a legközelebbi metrómegállóba, miközben azt kiabálta: "A ti hibátok, hogy (a szocialista Anne) Hidalgo most polgármester lehet Párizsban".

Jean-Baptiste Goulard, a Köztársaságiak egyik önkéntese követte a férfit a metróban, aki a következő megállónál leszállt. Az önkéntes azt mondta, hogy őt is megütötte a férfi, majd ismét elmenekült.

Az ügyészség "szándékos erőszak" miatt indított eljárást az ügyben, egyelőre senkit nem vettek őrizetbe.

Édouard Philippe miniszterelnök, aki Nathalie Kosciusko-Morizet párttársa, délután meglátogatta a politikust a kórházban.

"Felépülést kívánok Nathalie Kosciusko-Morizet barátomnak. Elítélem ezt a tűrhetetlen erőszakos cselekményt" - írta a kormányfő a Twitteren.

A volt miniszter második helyen jutott be a nemzetgyűlési választások második fordulójába Emmanuel Macron elnök pártja, a Köztársaság lendületben jelöltje, Gilles Le Gendre mellett, aki szintén elítélte a támadást.

Anne Hidalgo párizsi polgármester és más politikusok is kifejezték Nathalie Kosciusko-Morizet iránti támogatásukat.